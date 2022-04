Sparta ve finále play-off extraligy prohrávala 0:1 na zápasy, ale v odvetě dokázala vrátit úder. Ve Werk aréně zvítězila těsně 2:1 a Třinci připravila vůbec první porážku ve vyřazovacích bojích. A tedy i první od minulého finále. Psychologické momentum je tak rázem na straně Sparty. O tom žádná.

Musíme hrát celý zápas, ne až třetí třetinu. Gól přišel pozdě, ví útočník Hrňa

„Ukázali jsme, že je dokážeme zmáčknout a porazit. Museli jsme se jim dostat do hlav,“ povídal spiklenecky útočník Miroslav Forman.

„Jsme rádi, že si odvážíme jeden bod. Kdyby nám to někdo řekl před sérií, tak bychom to brali všemi deseti,“ culil se šťastný kapitán Michal Řepík. „V hlavě jsme určitě neměli, že jsme s nimi letos všechny zápasy prohráli. Základní část je úplně jiná soutěž.“

Loučící se trenéři

Sparta šla v obou zápasech do vedení, ale jen v jednom případě náskok uhájila a dotáhla to do vítězného konce. „Hráči to ubojovali, vítězství venku je pro nás důležité,“ uvědomoval si Josef Jandač.

Zkušený, ale mnohými podceňovaný kouč, čelí náročné výzvě – dovést Spartu po patnácti letech na extraligový trůn. Nakročeno má solidně. „Sparta potřebuje nějaký top úspěch jako sůl. Věřím, že dokáže vyhrát titul. Šanci rozhodně má,“ přála si sparťanská legenda a trenér juniorky Richard Žemlička.

Třinecký útočník Hrehorčák: Beru to na sebe, z takové šance má být gól

I kdyby se to Jandačovi povedlo, nový kontrakt mu to nezajistí. Pražský klub totiž pro příští sezonu nepočítá s duem Jandač – Hořava. Zlatá rozlučka by byla něčím speciálním. Jenže to samé platí i pro Václava Varaďu, jehož úspěšná éra v Třinci letos končí.

Zatímco Sparta se podívala do finále po šesti letech, Třinec si zahrál o titul čtyřikrát v posledních pěti sezonách (jednou bylo play-off kvůli covidu zrušeno). A dvakrát po sobě to dotáhl až na vrchol. Tým kouče Varadi má vítězného ducha a jen tak něco ho nerozhodí.

Kapitán Sparty Řepík: Motivace je obrovská. Vyhrát titul? Toho se nejde nabažit

„Porážku okamžitě házíme za hlavu,“ mávl rukou třinecký útočník Erik Hrňa. „Nikdo asi nemohl čekat, že zase někoho přejedeme 4:0 nebo 4:1. Muselo to jednou přijít. Snad jsme si to vyžrali.“

Finále se teď stěhuje do Prahy. Hrát se bude v pátek a v sobotu ve vyprodané O2 aréně. Při minulých návštěvách metropole vyhráli Oceláři 7:4 a 8:4. Tentokrát se žádná divočina nečeká.

Už žádné harakiri

„Nebudeme chtít jít do nějaké přestřelky. Musíme hrát svou hru, trpělivě a počkat si na šance,“ předeslal třinecký forvard Patrik Hrehorčák.

„Nebude to žádné harakiri jako v základní části,“ doplnil sparťanský útočník Řepík.

TOP 5 památných finálových bitev: Litvínovská pohádka či životní trefa majitele

Podle něj rozhodne o tom, kdo po finále zvedne nad hlavu mistrovský pohár, bojovnost. „Je vidět, že finále nebude o ničem jiném než o bojovnosti. Kdo bude víc chtít, kdo bude víc obětavý a udělá méně chyb, ten vyhraje,“ zdůraznil Řepík.

„Myslím si, že série bude hodně dlouhá a půjde do šesti nebo sedmi zápasů,“ dodal sparťanský gólman Július Hudáček.