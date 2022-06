Kouč Avalanche Jared Bednar připustil, že trenéři zatím důležitou otázku obsazení brankoviště nevyřešili. A podle všeho je čeká velmi těžká volba. "Je to vážně těžké rozhodnutí a budeme se o tom bavit. Nějak vybrat ale musíme. Rozhodneme se a od toho se odrazíme dál," prohlásil Bednar. "Ještě to pro jistotu všechno vyhodnocujeme. Hlavním kritériem je vyhodnotit si jejich práci. A jednoho z nich vybrat. Takže je to vlastně jednoduché," doplnil kouč, který dovedl tým z Denveru do finále po dlouhých 21 letech.