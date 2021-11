Půvab pod ochrannou mřížkou. I tyhle krásky jsou postrachem hokejových kluzišť

Na ženský hokej kouká možná někdo trochu, jak se říká, skrz prsty. Změnit se to ale může už za pár měsíců. České hokejistky totiž vybojovaly historický úspěch v podobě postupu na olympijské hry do Pekingu. O hokejovém umu je to především, za ochrannou mřížkou se ale mnohdy skrývají i krásné tváře.

Dlouhé roky čekaly české hokejistky na to, až se budou moci představit na ledových plochách pod pěti olympijskými kruhy. Obrovského úspěchu dosáhly letos, když před pár dny s přehledem prošly z olympijské kvalifikace. Na turnaj v Pekingu se tak můžou těšit i čeští hokejoví fanoušci, kteří si tak mohou začít střádat dvojitou porci energie na fandění. Kromě hokejistek samozřejmě totiž uvidí i jejich mužské protějšky. A kdyby náhodou neměli zejména muži v přestávkách mezi zápasy co dělat, mohou třeba obdivovat krásu hokejových hráček. Půvabem totiž nešetří nejen v zámoří, ale i v evropských reprezentacích včetně té české. Přesvědčit se můžete sami ve fotogalerii. Ruská brankářka Anna Prugovová Nebýt hokejistkou, uplatnila by se Anna Prugovová i jako modelka. Půvab v brankovišti najdeme i ve finské reprezentaci - Meeri Raisanenová. Také Meeri Raisanenová pochopitelně hokejovou výstroj občas vymění za něco pohodlnějšího. Vzhůru do zámoří, kde navštívíme Emerance Maschmeyerovou. I ona stráží hokejovou bránu. Chvíle odpočinku pro kanadskou hokejovou brankářku Emerance Maschmeyerovou. Zástupkyně amerického hokeje Hillary Knightová. Jejím úkolem je pro změnu góly střílet. Když se Hillary Knightová vrátí domů, čekají na ni věrní parťáci. A chybět nemůže pochopitelně ani česká zástupkyně - obránkyně Daniela Pejšová. I Daniela Pejšová se podílela na historickém úspěchu českých hokejistek.