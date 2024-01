Z jeho vyprávění běhá mráz po zádech. Ruský hokejista Ilja Ljubuškin z Anaheimu má i po téměř čtrnácti letech stále živé vzpomínky na leteckou tragédii, při které zemřeli hokejisté klubu KHL Lokomotiv Jaroslavl. O život tenkrát přišli i tři Češi Jan Marek, Josef Vašíček a Karel Rachůnek. „Když jsem byl malý, Rachůnek byl můj idol. Potom, co zemřel, hrál jsem s jeho hokejkou,“ prozradil hvězdný obránce z NHL.

Mezi osobnostmi, které jsou pochovány na zlínském Lesním hřbitově je i hokejista Karel Rachůnek. | Foto: Deník / Jana Zavadilová

Ten den, jako by se zastavil svět. V roce 2011 došlo k jedné z nejtragičtějších událostí v dějinách sportu. U ruské Jaroslavle spadlo letadlo s hokejisty Lokomotivu, zahynul téměř celý tým. Na palubě zemřeli i Jan Marek, Josef Vašíček a Karel Rachůnek. A právě na českého obránce má osobní vzpomínku současný zadák Anaheimu Ilja Ljubuškin.

Když byl dnes slavný Rus ještě teenager, Rachůnek byl jeho idol. „V dorosteneckém věku jsem často chodil na Dynamo Moskva a on tam hrál s „mým“ číslem čtyři. A moc se mi líbilo, jak hrál,“ prozradil devětadvacetiletý ruský reprezentant v rozhovoru pro Sport-Express.

Rachůnek se později stěhoval z Moskvy do Jaroslavle. V září roku 2011 pak postihla Lokomotiv letecká katastrofa. Když tým Lokomotivu mířil do Minsku k zahajovacímu utkání sezony KHL, stroj JAK-42 se těsně po startu zřítil. Neštěstí přežil jako jediný palubní inženýr.

„Tři měsíce po smrti kluků, jsem se v klubu ocitl já. Bylo mi sedmnáct let. Emoce byly těžké, bylo těžké vstoupit do arény, do šatny a uvědomit si, že tihle kluci tu před časem seděli. Člověk je neznal osobně, ale pořád cítil tu auru. Město stále truchlilo. Nedovedu si představit, co si prožili všichni příbuzní, všechny rodiny. Je to hrůza,“ vzpomínal Ljubuškin.

Hokejky mrtvých chlapů

Lokomotiv po neštěstí vynechal celou sezonu, juniorský tým ale dál působil v mládežnické lize. „Když jsme přijeli do Jaroslavle, dostali jsme hokejky těch mrtvých chlapů. A já jsem dlouho hrál s holí Karla Rachůnka. Můj dětský idol. Klub jejich jména vymazal, ale já věděl, čí to byla hokejka,“ tvrdil spoluhráč Radko Gudase z týmu „Kačerů“.

Ilja Ljubuškin z Anaheimu se umí na ledě i porvat:

Zdroj: Youtube

Musel to být hodně zvláštní pocit. Ljubuškin prý ale nevnímal, že drží v ruce hokejku po mrtvém idolu. Při hře na to nemyslel. „Jakmile vyjedete na led, zapomenete na všechno kromě hry, vypnete od světa. Pokud byste byť jen na vteřinu myslet na něco jiného, propásnete nějaký okamžik a dostanete gól. Musíte být neustále soustředěný, jinak se vám nic nepovede,“ vysvětlil.

Ljubuškin nosil dres Lokomotivu až do roku 2018, pak zamířil do NHL. Za Arizonu, Toronto, Buffalo a Anaheim odehrál v nejslavnější soutěži planety už přes tři stovky zápasů.