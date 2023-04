Pohledné góly, kličky a kombinace jsou hlavním důvodem, proč fanoušci tolik milují hokej. Populární sport má ale jednu stinnou stránku – návaly emocí vyvolávají situace, které jsou daleko za hranou fair play.

Radek Duda v diskuzi s rozhodčím. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Od finále hokejové Chance ligy mezi odvěkými rivaly Vsetínem a Zlínem se očekávaly zjitřené emoce. Hned v prvním duelu ale pomyslný kalich přetekl. Brankáři Vsetína Tomáši Vošvrdovi fanoušci vyhrožují, jeden z příznivců Zlína mu dokonce hrozil vyvražděním rodiny. Vošvrda v součinnosti s klubem celou záležitost předal policii, která situaci řeší.

Valašské derby je velmi často zápasem, kde dochází k pěstním soubojům. Ten vůbec nejbrutálnější se datuje do roku 2004, kdy tehdy vedoucí Zlín prohrál na domácí půdě s posledním Vsetínem. Možná i proto se po zápase na úřadujících mistrech projevila nadměrná frustrace. V momentu, kdy si oba týmy podávaly ruce, měl napadnout Roman Hamrlík Rostislava Klesu. „Ranami pěstí ho knockoutoval,“ stálo v zápisu o utkání.

Do tvrdé šarvátky se tehdy ze zlínské strany zapojil především Petr Mokrejš, Martin Erat a Petr Čajánek, na druhé straně stál Tomáš Frolo, Martin Vašut a Ladislav Gengel. Švédský sudí Thomas Andersson rozdal v utkání dohromady 248 trestných minut.

Duda si pro soupeře došel do kabiny

Během své kariéry byl Radek Duda jedním z nejkontroverznějších hráčů v českých kotlinách. Kromě nesporného hokejového talentu se Duda pouštěl rád do slovních i fyzických konfrontací soupeře. Ta vůbec nejznámější se datuje do roku 2003, kdy přijel Duda v dresu Slavie k utkání s Libercem. Výbušný útočník se tehdy pustil do křížku s obráncem Martinem Čakajíkem, za který byli oba hráči vyloučení do konce zápasu a museli zamířit do kabin.

Duda si to ovšem namísto slávistické šatny namířil do té liberecké, kde Čakajíka fyzicky napadl. Útočník Slavie sice celý incident popíral, následně ho ale usvědčil kamerový záznam.

Zdroj: Youtube

Liberec chtěl proti Dudovi podávat trestní oznámení za ublížení na zdraví, napadený Čakajík to ale odmítl s tím, že si nepřeje, aby incident měl oficiální dohru. „Opakovaně prokázal, že sám sebe naprosto nezvládá. To není na hraní, ale spíš na léčení. Alarmující je, že je to reprezentant,“ rozčiloval se tehdy prezident libereckého klubu Petr Syrovátko.

Ostuda českého hokeje

V roce 2010 se odehrálo utkání, které nastavilo těžko překonatelný rekord v trestných minutách. Zlín tehdy porazil Spartu 4:1, v ten den ale byl celkový výsledek tím sekundárním. Vypjaté utkání se naprosto zvrhlo v patnácté minutě, kdy domácí Roman Vlach srazil naprosto nepřipraveného sparťanského obránce Hromase.

Následovala hromadná bitka, která v české extralize nemá obdoby. Během tvrdých pěstních soubojů stihl Jiří Kučný surově srazit k zemi nepřipraveného Sparťana Davida Výborného k zemi, zlínský Bedřich Köhler zase tahal za vlasy Jana Hanzlíka.

Rozhodčí nakonec aktérům rozdali rekordních 439 trestných minut a po utkání se hodně činila i disciplinární komise. „Něco podobného jsme nikdy nezažili. Co se dnes stalo, je ostuda českého hokeje,“ řekl viditelně rozladěný trenér Sparty Miloš Holaň.

Zdroj: Youtube