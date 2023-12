Po prvním turnaji bude mít rozhodně na co navázat. Čeští hokejisté pod vedením Radima Rulíka ovládli finskou Karjalu, prezentovali se pohledným hokejem a vyhráli všechny tři zápasy. I proto je soupiska na švýcarskou zastávku Euro Hockey Tour z větší části stejná jako na posledním srazu. „Chceme samozřejmě vyzkoušet další hráče. Těm, co nejedou, jsem vysvětlil, proč teď nejsou v nominaci,“ prozradil reprezentační kouč.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. | Foto: Profimedia

V nominaci došlo oproti turnaji Karjala k deseti změnám. Jak vznikala soupiska do Švýcarska?

Chceme samozřejmě vyzkoušet další hráče. Byli hráči, kteří teď nejsou v nominaci, mluvil jsem s nimi osobně a pochválil jsem je za výkon v listopadu. Ne, že bych se omluvil, ale vysvětlil jsem jim, proč nejsou v nominaci teď. Chceme se podívat i na jiné hráče a mít trochu širší spektrum, abychom se pak rozhodli, na koho vsadíme do přípravy na mistrovství světa. Máme tři turnaje v sezoně, čtvrtý máme po sezoně jako součást přípravy na mistrovství světa. Pro tyhle tři chceme mít širší spektrum hráčů, abychom si vyzkoušeli i další. Chtěli jsme ale zachovat i kostru z prvního turnaje, který se vydařil. Hráči odvedli opravdu výborný výkon, nechtěli jsme to celé překopat, ale navázat na to.

Asi nejpřekvapivějším jménem v nominaci je obránce Mikuláš Hovorka z Českých Budějovic. Proč jste se pro něj rozhodl?

Má výborné parametry, je to pravák, má dobrý věk. Myslíme, že má budoucnost, a chceme si ho vyzkoušet na úrovni Euro Hockey Tour. To byly důvody.

Dalším nováčkem je Jakub Rychlovský z Liberce. Co hovořilo pro něj?

Kuba je typologicky vyloženě hráč, který se nám nesmírně hodí do systému, který chceme hrát. Má výbornou energii na ledě, je výborný bruslař, je silný v osobních soubojích a nebezpečný v předbrankovém prostoru. Hlavně se nejednalo o jeden dva zápasy, které by se mu povedly. Když to vezmu v globálu, tak je skoro půlka sezony a ve většině utkání patřil k výrazným hráčům svého týmu.

V nominaci naopak chybí obránce Daniel Gazda z Brna, který má skvělou formu a je nejlepším střelcem mezi extraligovými beky. Zvažoval jste jeho nominaci?

V tuto chvíli má dobrou formu. Víme o něm samozřejmě, může se stát, že se někdo z beků omluví, protože dojde ke zranění. Neříkám, že to na něj padne, ale může se to stát. To nevylučuju. Víme o něm, ale v tuhle chvíli tam není.

Nezbláznit se z lidí

Jakou hru byste chtěl od týmu vidět? Co očekáváte?

Hlavně čekám, že se na nás víc připraví soupeři a zase to pro nás bude výzva, jak se s tím popereme. Jednoznačně očekávám, že se Finové a Švédové nachystají. My to víme, taky se na to budeme chystat. Jak jsme my překvapili je, tak bychom se nechtěli nechat překvapit od nich.

Zmínil jste, že znovu budete střídat kapitány. Proč jste se tak rozhodl?

Máme tři různé sestavy a tři různé zápasy, takže máme i tři různé kapitány. Tak, jak to máme postavené na týmovosti a chemii, tak se to hodí.

Může být v něčem výhoda, že si naposledy v zápase vyzkoušíte O2 arenu před mistrovstvím světa?

Myslím, že úplně ne. Jediné, co hraje roli, je asi atmosféra. Hráli jsme ve Švédsku, bylo vyprodáno, ve Finsku na náš zápas Finy bylo taky plno. Když ale přijde šestnáct tisíc do O2 areny a naskočí hráči před domácím publikem, tak je to jiné. Jde o to sehrát dobrý zápas, ale nezbláznit se z lidí. Z tohohle pohledu je dobré, že tenhle zápas máme.

Jak jste se zabydlel v pozici trenéra národního týmu?

Zvykl jste si, že nejste neustále na lavičce jako v klubu? Říkal jsem si, co to se mnou udělá, ale zase jsem se hokeji věnoval z jiného úhlu. A taky to není špatné. Denně sleduju minimálně jeden zápas NHL, ne-li dva, pokud stíhám dopolední opakované přenosy. Tím pádem z hokeje nevypadnu. Teď jsme byli ve Švýcarsku, sledoval jsem švýcarskou ligu, tréninky švýcarských týmů, zajímal by mě i sever jako Švédsko a Finsko… Pak samozřejmě NHL. Hokeje je dost, úplně jsem z toho nevypadl.