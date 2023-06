Napumpovat do hráčů sebevědomí, přijít s aktivním stylem hry, úzce spolupracovat s dvacítkou. To je vize nového trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka, kterého v příštím roce čeká ostře sledované domácí mistrovství světa. S čím jde do nového angažmá a co hodlá změnit?

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. | Foto: Profimedia

Po řadě spekulací je konečně jasno. Novým trenérem hokejové reprezentace se stal Radim Rulík, který letos dovedl dvacítku k první medaili po dlouhých osmnácti letech. Se svým realizačním týmem se příští rok pokusí napodobit tento výsledek i s národním týmem dospělých na domácím šampionátu v Praze a Ostravě.

„Je to o sebevědomí a na tom to budeme mít založené. Pak hráči dokážou výkony posunout,“ prozradil nový kouč reprezentace svůj recept na úspěch. V rozhovoru se pak rozpovídal i o svých dalších představách o předváděné hře i složení týmu.

Věděl jste před čtvrtečním zasedáním výkonného výboru, že budete trénovat reprezentaci, nebo jste musel ještě přesvědčovat členy výboru?

Nevěděli jsme to. Já četl nějaké články, ale fakt jsem se to dozvěděl až teď na výkonném výboru.

Jak náročný byl poslední týden, během něhož jste se musel rozhodnout, zda přijmete pozici trenéra reprezentace?

Jsem rád, že už to mám za sebou. Na střídačce je normálně tlak, ale tohle je zase něco trošku jiného. Jsem rád, že je to už za mnou.

Jak velkou roli při rozhodování hrálo to, že se příští rok hraje mistrovství světa v Česku?

To vůbec nehrálo roli. To, že vyšlo, že bude v Praze… Bude to ohromně sledovaná akce, jsme si toho vědomi, ale nehrálo to roli.

Musíme do hráčů napumpovat sebevědomí

Na tiskové konferenci jste říkal, že chcete změnit styl hry a hrát aktivněji. Cítil jste poptávku výkonného výboru po takovém hokeji?

To vůbec ne. Už v Litvínově jsme hráli styl hry, který jsme hráli s dvacítkou. Myslím, že jsem byl osloven i proto, jak jsme se prezentovali na mistrovství nejen výsledkově, ale i co se týče systému hry. Vůbec to nebylo na objednávku. Někdo je defenzivnější, někdo je taky defenzivní, ale s agresivní obranou. Ten typ jsem já.

Odvolaný trenér Kari Jalonen ale říkal, že na podobnou hru nemáme hráče. Jste přesvědčený, že to tak není?

Tohle, co říká, plně respektuju. Když ale vezmu dvacítky, tak jsme po osmnácti letech uhráli medaili. Doteď jsme pořád žehrali, že nestačíme a nebruslíme. Najednou to tam nebylo. Je to o sebevědomí a na tom to budeme mít založené. Abychom to do kluků napumpovali. Pak myslím, že hráči dokážou výkony posunout. Letos jsme to viděli u Německa a Lotyšska. Určitě neměli lepší hráče než my.

Poslední dvacítka byla úspěšná, vybojovala stříbro. Budete chtít s těmito hráči spolupracovat dál, protože už znají váš styl? Co třeba Jiří Ticháček z Kladna?

Ticháček bude hrát zřejmě tady v Evropě, myslím, že na Kladně. Budeme ho sledovat. Pokud bude progres furt pokračovat, neříkám že by se na některém turnaji Euro Hockey Tour nemohl objevit. Budeme mladé kluky sledovat a bude záležet na jejich výkonnosti a na tom, jak jsou vytěžovaní v klubech a jaké tam mají role. Ticháček na Kladně hraje hodně, má velký předpoklad. Jmenoval jsem šest hráčů ze zámoří, u těch budeme detailně sledovat, jak na tom jsou. Byl jsem přesvědčený o tom, že David Špaček mohl být klidně už letos na mistrovství jako třeba osmý obránce, aby nasál atmosféru a viděl tu úroveň. Když vidím, jaký udělal progres, tak myslím, že do dvou let je v NHL, pokud bude zdravý.

Koncepci jsme měli hotovou za odpoledne

Říkal jste, že pro vás bylo při rozhodování zásadní, že s vámi šel i celý realizační tým dvacítky. Co kdyby někdo řekl, že do toho nejde? Byl tam někdo natolik stěžejní?

Stěžejní jsou všichni. Věděl jsem, že trochu komplikace může být u Marka Židlického, který tady nebydlí. Bude to mít těžké s tím, aby se účastnil turnajů. Bude sem muset létat z USA. On je ale natolik zodpovědný, že chce sledovat nejen hráče v Americe, kde jich nemáme už tolik, takže to není zas takový problém, ale chce zároveň mít přehled o hráčích v Evropě. Domluvili jsme se, že nám videokouč vždycky připraví zápasy a budeme si je posílat. Když nebudeme moct být na stadioně, aby nám zápasy a výkony hráčů neutekly. Vytvoříme si systém, abychom měli co nejvíc informací. Nejen my, co tu jsme, ale i on. Prošlo to diskusí, tam jsem měl největší obavu.

Jak bude vypadat zbytek realizačního týmu jako videotrenér, maséři, lékaři? Budou také z dvacítky?

Videokouč jo, ale doktoři, fyzioterapeuti a maséři budou ti, kteří už byli u áčka.

Alois Hadamczik říkal, že výkonnému výboru se líbila koncepce, kterou jste pro reprezentaci sepsal. Jak dlouho vám trvalo její vypracování?

Sedli jsme si s Jirkou (Kalousem) a během jednoho odpoledne jsme to tam dali. Máme to v sobě, bylo to rychlé. Potom jsme si sedli s ostatními kluky, odprezentovali jsme jim to a udělaly se tam detailní úpravy. Materiál byl hotový a šlo to ven.

Takže jste dobrý na podobné slohovky?

To Jirka. Jirka píše, já říkám. Já umím psát, ale on je rychlejší.

Už za Kariho Jalonena začala fungovat užší spolupráce mezi áčkem a dvacítkou. Budete v tom chtít pokračovat?

Uvidíme. První akce dvacítky s Patrikem (Augustou) bude v červenci. Určitě bych chtěl být na mistrovství světa dvacetiletých, kde bych chtěl být trenérem nahoře v hledišti. Cokoliv bude štáb dvacítky chtít, co se týče skautingu a sledování hry soupeřů, všechno jim poskytnu. Na základě téhle spolupráce to pak napasujeme.

Zmiňoval jste, že chcete vytvořit kostru týmu, která se bude celou sezonu připravovat na mistrovství. Jak těžké bude ji vytvořit v brankovišti? Přece jenom nejlepší brankáře máme v zámoří.

Je to rozpor, víme o tom. Ondra (Pavelec) si to všechno nachystá a my mu budeme nápomocní. Bude záležet na vývoji sezony. Už sezona bude ukazovat, jakým směrem bychom se mohli orientovat. Vždycky ale musíme mít záložní plán B a záložní plán C. Na role a pozice v týmu si připravíme variantu, kterou uvidíme jako nejlepší, ale také další dvě. Stejné to bude o gólmanů. Může se stát cokoliv a my na to musíme být připravení. Nejvíc se na tom bude podílet Ondra, ale co se týče nominace, tak tu vždycky oznámím já jako hlavní trenér.

S Karim Jalonenem jste spolupracoval při mistrovství světa do dvaceti let. Jak bude vypadat vaše příští setkání?

Nevím, myslím, že mezi námi nedošlo k ničemu špatnému. Já ho neodvolal, já za to nemůžu, takový je trenérský život. Vím, že pokud neuspějeme, tak dopadnu úplně stejně. Je mi to úplně jasné. Spolupráce s ním byla dobrá a obohacující. Jsem rád, že jsem ho poznal.

Budete teď chtít s Karim Jalonenem mluvit?

Nevím, teď nedokážu vůbec odpovědět. Teď by mu to asi nebylo příjemné. Necháme to chvíli a pak uvidíme.