Tvrďák Radko Gudas se stal novým kapitánem hokejových Kačerů z Anaheimu. Kolem českého vousáče se v Kalifornii okamžitě rozjela mánie. Fanoušky dojaly roztomilé fotky Gudasových dětí, které se navlékly do klubových triček s kapitánským céčkem. Kamarád Jakub Voráček si zase do kamaráda rýpl.

Obrovská pocta. Gudas jako pátý Čech v historii bude nosit na dresu kapitánské céčko. Jmenování řízného obránce kapitánem Anaheimu způsobilo poprask v Česku, ale hlavně za oceánem. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Ohromná gratulace bejku. Když si vzpomenu, že jsi v dorostu nenahrál na metr a urval jsi každému koleno, tak kam až jsi to dotáhl. Klobouk dolů a zasloužená odměna,“ vtipkoval na sociální síti X Jakub Voráček, bývalý parťák z reprezentace a Philadelphie.

Fanoušci Anaheimu jsou ze jmenování Gudase v rozpacích. Jedni jsou nadšení, že lídrem týmu bude muž, který si umí zjednat pořádek a už jen díky vizáži z něj jde respekt. „Gudas je ideální volbou. Skvělý lídr. Skvělá osobnost. Dobře komunikuje s fanoušky,“ napsal jeden z nich na Instagramu.

Někteří fanoušci Ducks si naopak myslí, že céčko by měl mít někdo, kdo je s klubem více spjatý. Gudas má sice v NHL odkrouceno už 12 sezon, ale v Anaheimu ho čeká teprve druhá. „Připadá mi to jako urážka hráčů, kteří tu hrají mnoho let. A vybíráme jednoho z násilníků ligy,“ zlobil se jeden z příznivců Kačerů, který poukázal na to, že Gudas hodně času tráví na trestné lavici, kde týmu zrovna nepomůže.

Čtyřiatřicetiletý Gudas převzal céčko po klubové ikoně Ryanu Getzlafovi, který v roce 2022 ukončil kariéru. Kanadský útočník působil v kalifornském klubu 17 sezon, žádný jiný dres v NHL neoblékal.

Pro Ducks jasná volba

Pro generálního manažera Pata Verbeeka a hlavního kouče Grega Cronina byl Gudas jasnou volbou. „V posledních sezonách jsme sledovali náš tým a Radko se ukázal jako přirozený vůdce, který má všechny vlastnosti kapitána a respekt spoluhráčů, členů týmu a spolupracovníků,“ vysvětlil Verbeek, podle něhož je důležité, aby mladý tým vedl zkušený veterán.

„Pat a já jsme mluvili o tom, že náš tým musí mít neúprosnou mentalitu a který hráč to lépe zosobňuje než Radko? Má takovou image, že nahání strach. Je divoký. A má vousy, takže jeho vzhled podporuje jeho hru. Během prvních rozhovorů s ním jsem věděl, že je to prostě dobrý kluk. Je to opravdu milý člověk, příjemný chlap,“ doplnil trenér Cronin.

Raubíř Gudas se na novou roli v týmu těší. „Jsem opravdu nadšený. Chci pomáhat klukům a vést je správným způsobem. Je to pro mě obrovská čest a chci udělat vše, co je v mých silách, abych pomohl všem a byl tím správným člověkem, jakým mě potřebují. Jsem rodinný typ, mám velkou rodinu a snažím se pomáhat i mimo led,“ nechal se slyšet mistr světa, který toho zažil v NHL už spoustu a učil se od těch největších lídrů.

„V cestě mi stála spousta překážek, které jsem musel překonat a zůstat silný. To, že jsem měl kolem sebe skvělé lídry a skvělé spoluhráče v šatně, mi pomohlo vyrůst jako člověku i hráči, abych tyto věci překonal a pochopil, co to znamená být skvělým lídrem a skvělým týmovým hráčem a pomáhat klukům v určitých situacích na ledě i mimo něj. To jsou věci, kterých si opravdu vážím,“ doplnil Gudas.

Anaheim, který v roce 2007 získal bájný Stanley Cup, prohrál v minulé sezóně rekordních 50 zápasů. Naposledy si zahrál v play-off v sezoně 2017/18. S Gudasem jako kapitánem by se mělo blýskat na lepší časy.