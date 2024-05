Po pěti letech se vrátil do národního týmu a hned z toho bylo haló. Hokejový obránce Radko Gudas při prvním střídaní za Česko proti Finsku předvedl drsný hit a zaujal i televizním rozhovorem, na který přišel bez trička.

Radko Gudas je po pěti letech zpátky v reprezentaci. | Foto: ČTK/Václav Šálek

Své pověsti nezůstal nic dlužen. Radko Gudas si svůj fyzický styl hokeje přenesl ze zámoří i do reprezentace. Důrazný bek Anaheimu se představil v národním dresu poprvé od mistrovství světa v Bratislavě v roce 2019 a v utkání proti Finsku na Českých hrách v Brně ukázal, čím bude pro tým nejvíce platný.

Podívejte se na hit Radka Gudase v utkání s Finskem:

Zdroj: Youtube

Gudas hned při prvním střídaní sestřelil tvrdě a čistě Jereho Innalu, jako když si v NHL podává svoje nic netušící oběti. „Myslím, že hned po třiceti vteřinách to bylo dobré,“ smál se český rváč, který se ukázkovým nabudil. „Přesně, něco takového je potřeba,“ líčil.

Bodyček, kterým Gudas poslal Fina k ledu, ale zaujal i v zámoří. Předčil ho ale jiný moment. Sympatický vousáč totiž dorazil po první třetině na televizní rozhovor nečekaně bez trička jen s ručníkem kolem krku. Tenhle nevšední zážitek pobavil i Jakuba Voráčka v zápasovém studiu České televize. I když pro něj to nic nového není.

Hlavně se z toho nezbláznit

„Já jsem doufal, že si na rozhovor aspoň sundá ten svetr, ale nezvládl to,“ rozesmál se bývalý spoluhráč Gudase z reprezentace. „Vždycky je tak propocený, že si mění triko na každou třetinu. Je vidět, že maká, asi musí shodit nějaká kila,“ vtipkoval Voráček na adresu svého kamaráda, který hrál naposledy 18. dubna na ledě Vegas.

Gudasův „outfit“ měl ohlas i na sociálních sítích. „Líbí se mi, jak se v přípravě hrotí každý detail oblečení na rozhovorech (jsou na to předpisy) a pak přijde Radko Gudas na rozhovor polonahej,“ napsala na síť X komentátorka ČT Darina Vymětalíková.

I přes porážku 1:4 hýřil Gudas dobrou náladou, na start mistrovství světa v Praze za týden v pátek je nažhavený. Tlak před domácími fanoušky si nepřipouští. „Je důležité se z toho nezbláznit, abych to řekl slušně. Všichni jsou tady kvalitní hráči, dokážou se připravit jako na každý jiný zápas. Ale bude to víc vyšpičkované, když je to doma.“