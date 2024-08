Do paměti hokejových fanoušků se na letošním mistrovství světa nesmazatelně zapsal, když znechutil čtvrtfinále americké hvězdě Bradymu Tkachukovi, kterého bez ostychu chytil pod krkem. Na ten svůj si po finálovém zápase obránce Radko Gudas pověsil zlatou medaili a plně si vynahradil předchozí český šampionát, o nějž přišel vinou zranění, i NHL v Praze, kterou mu zhatila výměna z Philadelphie. „Mluvil jsem tehdy s generálním manažerem, že mi to pěkně podělal,“ směje se čtyřiatřicetiletý vousáč v rozhovoru pro Deník.

Jak jste si užil léto jako mistr světa?

Bylo to náročné. S rodinkou jsme se sem těšili na léto, ale titul na mistrovství tomu dal grády navíc, takže jsem neměl moc času si ji užít. Byla potřeba dodělat spousta věcí a trošku nám to ukrojilo z rodinného času. Jako rodinka jsme tímhle úspěchem trošku trpěli. Takový úspěch se ale stane jednou za život, museli jsme si to užít. I děti byly nadšené z toho, jak byly na zimáku, starší dvě už si uvědomují, co se děje.

Hodně fandily?

Jasně, fandily, byly na zápase. Kvído měl medaili až do dvou do rána, než s ní usnul. Byl to velký zážitek pro všechny. Jsem rád, že už to chápou a užívají si to se mnou. Teď o víkendu už letíme do Ameriky, protože děti už měly týden chodit do školy. Nám začíná kemp za měsíc, takže počítám, že spolu strávíme ještě nějaký kvalitní čas a užijeme si sebe navzájem.

Událostí hokejového léta byla svatba Davida Pastrňáka. Byl jste mezi hosty?

Jo, byl jsem tam. Bylo to zajímavé, bylo to super a užili jsme si to. Cesta na Hvar byla úžasná. Dva tři dny jsme strávili v obklopení hokejistů z různých koutů světa. To bylo super. Bylo nás tam pár z mistrovství a spousta kluků, kteří hráli s Pastou během jeho bohaté kariéry. Spousta kluků z Bostonu… Fakt bych řekl, že tam byli hokejisti všude ze světa. Vytvořili jsme nová přátelství s kluky, se kterými se vídáme jenom na ledě. Byl to super zážitek. Přesně taková svatba, jakou bych si od Pasty představoval.

Stihl jste před odletem dovolenou?

Nestihl právě. Užili jsme si dovolenou tady v Čechách. S manželkou jsme si tady postavili takový letní baráček, takže jsme si užívali, že můžeme být ve svém. S manželkou jsme se ještě rozhodli podporovat tady v Berouně bilingvní školu se sportovním zaměřením. Hodně času jsme strávili projektováním a školstvím. Co by pro děti bylo nejlepší, jaké podmínky, co všechno bychom rádi se školou v příštích letech udělali.

Co vás k tomu vedlo? To není úplně obvyklá oblast pro sportovce.

Asi jo. Ale moje maminka, obě moje babičky, manželky mamka, manželky teta, manželky babička, všechny jsou vystudované učitelky. Nemůžu říct, že všechny učí, ale třeba babička učila snad celý Beroun, zná tady úplně všechny přes češtinu. Nějaké základy máme. Jak bydlíme v Americe, tak děti chodí do školy ve státech a tady v Berouně vznikla bilingvní škola manželů Klikových. Sam Klika je Američan a žena je Češka, takže měli trochu problém s dětmi s češtinou, a i proto začali se školou. Nám se to zdá jako super projekt tím, že jsme prošli několik škol ve státech a máme představu, jak bychom chtěli, aby to vypadalo i tady. Když budou děti bilingvní, nebo budou umět dokonce i třetí jazyk a budou mít sportovní založení, tak se jim otevírá svět. Můžou odcházet z Čech kamkoliv do světa a budou se cítit sebevědomě a budou umět jazyky.

Vyzkoušel si i roli herce

Není to jediný z projektů, které jste podpořil. Jste i tváří akce Puky pomáhají od Kauflandu. Co říkáte takové podpoře mládežnického hokeje?

Je to super, že se to takhle chytilo. Je to pro dobrou věc a je vidět, že lidi, co to dělají, to chtějí dělat správně i dál. Za mě je to super. Je vidět, že český hokej to potřebuje a trošku se zvedá. Finanční podpora je vždycky důležitá, aby se mohli zlepšovat koučové i podmínky.

Mládežnický hokej v Česku je v posledních letech hodně kritizovaný. Jak to vnímáte vy?

Vždycky to může být lepší, to je jasné. Myslím to tak, že se to lepší v tom, že spousta hráčů ví, jaká je jejich role, a snaží se tvrdě pracovat. Nebojí se tvrdé práce a to je klíč k tomu, abychom se začali zlepšovat od začátku. Hodně trenérů i hráčů pochopilo, že pilná práce je věc číslo jedna před talentem. Jsem hrozně rád, že jsme měli pár posledních turnajů jako mistrovství nebo dvacítky a memoriál Ivana Hlinky, takže je vidět, že se kluci nebojí tvrdě pracovat.

Jako tvář projektu Puky pomáhají jste si vyzkoušel i roli herce, reklama s vámi běžela v televizi i na zimácích. Jak jste si užil tuhle novou roli?

Užil jsem si ji moc, protože jsem v prvním videu nemusel mluvit. To pro mě bylo dobré. Super. Koukal jsem, jak to funguje, a byl jsem z toho nadšený. Super tým lidí, kteří vědí, co chtějí, v podstatě mi jenom řekli, kde mám stát a jak se usmívat. Bylo to pro mě hrozně jednoduché. Nevím, jestli bych v nějaké herecké roli obstál, ale bavilo mě to. Jsem rád, že to vzbudilo ohlas a pomáhá to hokeji.

Jste možná přirozený talent, že vám to šlo samo?

To úplně ne. Naštěstí tenhle talent vzala u nás v rodině sestra. Nechám to ségře.

| Video: Youtube

Teď váš čeká návrat do Anaheimu. Co si slibujete od sezony?

Chtěl bych, abychom byli lepší než loni. Rád bych viděl nějaký krok z profesionálního hlediska od našeho mladého týmu. Že jsme schopní se připravit na všech 82 zápasů a ve všech odevzdat konstantní výkon, který nás může dostat do pozic, kde můžeme každý zápas vyhrát. To pro nás bude důležité, tým máme pořád mladý. Bude tam pořád hodně učení, ale to k tomu patří.

Na soupisce jste jeden z nejstarších…

Druhý nejstarší. Killorn je tam ještě starší než já.

Jak si rozumíte s hráči, kteří jsou o víc než deset let mladší než vy?

Je to každý rok těžší, to je jasné. Oni se ale snaží od nás poučit, snaží se nás poslouchat a protože nás tam není tolik starších, tak opravdu poslouchají, když něco řekneme. To je pro ně dobře, prvních pár let v NHL se každý spíš hledá, než aby věděl, jak to je. I proto nás Pat Verbeek (generální manažer Anaheimu) s Alexem Killornem vzal loni v létě. Abychom mladým ukázali, jakým způsobem se dá hokej hrát profesionálně po celých 82 zápasů. To je pro nás největší úkol – aby se všichni dokázali připravit na všechny zápasy.

Podle statistik i reakcí od amerických expertů je znát, že se vám poslední sezona hodně vyvedla. Hrajete teď nejlepší hokej kariéry?

Nevím, jestli jsem hrál úplně nejlepší hokej, ale dal jsem hodně gólů. Což u mě není úplně pravidlo. Užíval jsem si to. Užívám si, že tam můžu hrát hokej, že mi pořád platí za to, že můžu hrát hokej, a že jsem platný. Chtějí ode mě zkušenosti a pomoc, to je pro mě hrozně důležité. Tohle cítit je jedna z nejlepších věcí pro hokejistu, který není úplně nejmladší a naopak je ke konci kariéry. Je super cítit od organizace podporu, že chtějí, aby tam starší hráči byli a pomáhali.

Všichni byli atmosférou na MS unešení

Jak vidíte pozici svého spoluhráče Lukáše Dostála? Bude brankářskou jedničkou?

Nejsem si jistý, jestli bude úplně jednička. Už loni ale odehrál přes 40 zápasů, takže jsem přesvědčený, že to bude podobné a je možné, že si sáhne na většinu zápasů. Nemyslím, že jich dostane třeba padesát, ale záleží i na zdraví Gibyho (Johna Gibsona). Pozici má skvělou, na mistrovství předváděl skvělé věci, ale to předváděl celou sezonu. Pozici má dobře postavenou a myslím, že Anaheim s ním počítá i do budoucnosti.

Je příjemnější oslavit úspěch na mistrovství světa s klubovým spoluhráčem?

Přesně tak, je to super. Mít v týmu ještě někoho, s kým hrajete celý rok a s kým spolupracujete na nejrůznějších věcech… Ta odměna je skvělá.

Jak jste si společně užili atmosféru domácího mistrovství a to, jak tím republika žila?

To bylo neuvěřitelné. I kluci, co nejsou z Evropy a přijeli sem, byli unešení atmosférou na všech zápasech. To, jak se k nim české publikum chovalo, jak fandilo i na zápasech, na které by normálně tolik lidí nepřišlo. Češi si udělali obrovské jméno stejně jako na minulém mistrovství. Jsme hokejový národ, milujeme fandit a hokej sem prostě patří.

Jak dlouho trvaly oslavy?

Chvíli. Já měl pohár hned druhý víkend po tom, takže se to prodloužilo na dva týdny. Já už pár týdnů poté začal trénovat, sezona není úplně jednoduchá, takže člověk musí být připravený stoprocentně.

Pro Česko to byl sportovní superrok – domácí mistrovství světa v hokeji, fotbalové Euro za humny a olympiáda taky nebyla daleko. Sledoval jste i další dva vrcholy?

Pár zápasů Eura jsem viděl, i když ne živě, spíš highlighty. Olympiádu musím říct, že jsem moc neviděl. Měl jsem nabité léto a nemáme doma ani televizi. Spíš když jsme si šli někam sednout, tak jsem viděl nějaké sporty. Ale jinak jsem byl rád, když jsem dorazil domů a mohl jsem být chvilinku s dětmi.

Televize se nestihla koupit, nebo ji vůbec nechcete?

Nechceme ji mít, ani internet doma nemáme. Máme barák a jen světla.

Nakonec jste udělali ze všech sportů asi největší úspěch. To potěší, ne?

Jo, je to super, že se nám něco takového povedlo. Bohužel nám nevyšla olympiáda a Euro, ale doufám, že Češi mají i tak být na co hrdí. Bude jim to muset stačit tohle léto. Uvidíme příští rok.

Na podzim bude dalším sportovním svátkem NHL v Praze. Vám v roce 2019 utekl stejný zážitek hodně těsně. Mrzí to hodně?

Jo, mrzí mě to, měl vybookovaný celý skybox a měl jsem asi sto lístků. Chystal se i děda a nestihl to. Během toho léta mě vytrejdovali z Philadelphie, ani jsem neměl šanci nic říct. Mluvil jsem jen s generálním manažerem, že mi to pěkně podělal. Přišel jsem ale i o první mistrovství v Praze, tehdy jsem byl na operaci s kolenem. Tohle mistrovství jsem měl i proto zakroužkované a těšil jsem se na něj od začátku.

Byla to příjemná záplata, že?

Nakonec dobrý.