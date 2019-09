Když jich je pak v kádru šest, nastává problém, kterak rozeskládat ofenzivní figurky na šachovnici útočných formací. „Jsem hodně zvědavý, jak se s přehršlem praváků popasují trenéři, jak poskládají sestavu,“ podotkl hokejový expert Jakub Koreis.

Navíc nejde o žádná béčka. Vždyť Peter Mueller je zbraň hromadného ničení, branky umí střílet Jakub Orsava, Jakub Lev ale i Lukáš Kucsera, jenž dorazil v létě z Vítkovic a v přípravě stihl nasázet čtyři branky. Navíc hraje ve formaci se Lvem a Orsavou. „Je to rarita, když jsou tři praváci v jedné lajně,“ pousmál se Kucsera. „Problém to ale není,“ přesvědčoval.

Seznam praváků v kádru Komety:

- Peter Mueller

- Jakub Lev

- Jakub Orsava

- Lukáš Kucsera

- Luboš Horký

- Petr Kratochvíl

- Ondřej Němec *

* obránce

A má pravdu, jelikož zmíněné trojici to na ledě klape. „Tak nějak komplexně si vyhovujeme, poněvadž Kubové jsou šikovní hokejisté,“ zmínil Kucsera s tím, že o to, který pravák se ujme levého křídla, dohady nepanují.

Takzvaný Ovečkinův post praváka vlevo alespoň na papíře zaujímá Orsava. „Ale ani já nemám problém tam zahrát. Ve Vítkovicích jsem v podstatě býval jen nalevo,“ pronesl Kucsera.

Zatímco v jedné lajně jsou tři praváci, zbylí se rozmístili po jednom. O magickém elitním triu s Američanem Muellerem ve společnosti Petra Holíka a Martina Zaťoviče netřeba mluvit, ale velké věci se očekávají z čepele hokejky Luboše Horkého.

Předpokládané složení útoků:

- Mueller – Holík – Zaťovič

- Horký – Plekanec – Hruška

- Kucsera – Lev – Orsava

- Kratochvíl – Kusko – Plášek

Loni stejně jako letos zažil vydařenou přípravu, ve skupině Ligy mistrů zaznamenal i hattrick. Jenže pro extraligu střelecký prach zvlhl a putoval na hostování do Pardubic. „Jsem na něho zvědavý. Loni měl složitou sezonu, ale získal spoustu zkušeností a dokázal, že umí sbírat body,“ líčil Koreis, který se zaměřil i na posledního do party forvardů praváků v Kometě, a to Petra Kratochvíla.

Pravděpodobné složení při početních výhodách:

- 1. přesilovkové komando: Mueller – Zaťovič – Holík – Orsava – Pyrochta

- 2. přesilovkové komando: Lev – Hruška – Plekanec – Kucsera – Němec

„Už je ve věku, ve kterým by měl být víc vidět,“ doplnil.

Mít tolik praváků není vůbec na škodu. Pohled na bodování poslední extraligové sezony po základní části jasně říká, že praváci předčili v produktivitě leváky. Vždyť v top pěti nejpilnějších sběratelů gólů a asistencí se vmísilo hned kvarteto hokejistů s držením hole vpravo.

Čím to? „Je pravda, že praváci se hůř brání,“ přiznal zadák Komety Jan Štencel, jenž je zvyklý čelit spíš levákům, kterých je mnohem víc.