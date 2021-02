Organizátoři si přáli, aby bylo zataženo a mrzlo. "Věřili jsme, že pokud bude částečně oblačno a teploty zůstanou okolo nuly, neměli bychom problém zápas dohrát," uvedl zástupce komisaře NHL Bill Daly.

Už během rozbruslení se oteplilo více, než se čekalo, a například gólman Colorada Philipp Grubaeur si vzal i sluneční brýle. Před zápasem je odložil.

Počasí se ale měnilo a v další části rozbruslení bylo i oblačno. "Bohužel poté už nepřišel další mrak a kvalita ledu byla od začátku problematická pod sílou slunečních paprsků," pokračoval Daly. "Už v první třetině měli hráči problémy s bruslením, zejména v oblasti log (kvůli tmavší barvě absorbovaly více slunečního záření). Z důvodu jejich bezpečnosti jsme se rozhodli nepokračovat," dodal.

Neviděli hory

Přerušení předcházela hodinová práce ledařů i jednání zástupců NHL, kteří konzultovali situaci s Derekem Kingem, jenž byl zodpovědný za přípravu ledové plochy, oběma kluby, hráčskou asociací i televizními společnostmi. Zmatky pokračovaly. Byla zvažována také varianta, že by se utkání dohrálo v neděli dopoledne, ale dohodli se na restartu ve večerních hodinách.

Zároveň posunuli s ohledem na předpověď počasí s vyššími teplotami a bez oblaků na večerní hodiny i start druhého zápasu u jezera Tahoe mezi Bostonem a Philadelpií. Měl by začít v noci na pondělí v 1:30 SEČ.

Než se sobotní utkání přerušilo, vedlo Colorado 1:0. Gól vstřelil ve třetí minutě obránce Samuel Girard. Aktivní Avalanche ještě promarnili osmdesát sekund přesilovou hru pět na tři. Po restartu vyrovnal ve 28. minutě Alec Martinez z dorážky, ale brzy vrátil Coloradu vedení při hře na čtyři po individuální akci Nathan MacKinnon.

"Nabral jsem rychlost a viděl, že je mezi útočníkem a obráncem mezera," popsal sólo přes celé kluziště MacKinnon. "Ani jsem nemířil, jen jsem se snažil při střele vyhnout hokejce bránícího hráče (Alexe Pietrangela)," dodala první hvězda zápasu, která měla prsty ve všech třech gólech (1+2).

Mackinnona těšilo, že se zápas dohrál. "Led byl (po první třetině) špatný, ale ani na chvíli nás nenapadlo, že by nás to mělo zastavit. Myslel jsem si, že to překonáme," řekl jeden z lídrů Colorada. "Víc jsme si užívali druhou a třetí třetinu, i když mě mrzelo, že nevidíme v pozadí hory a jezero. Ale v této nadmořské výšce je těžké mít kvalitní hrací plochu, když je přes den tak teplo. Jsem rád, že se to zvládlo," dodal.

Navždy v paměti

Devon Toews zvýšil v 54. minutě střelou od modré čáry, vzápětí dal kontaktní gól Alex Tuch, který se obtočil kolem bránícího hráče a z bekhendu pověsil puk do horního rohu. Vyrovnat už hráči Vegas nedokázali.

"Kvůli těm okolnostem a situaci si budeme zápas navždy pamatovat. Zklamáním je pro mě náš výkon v první třetině, měli jsme v ní být lepší. Fleury nás ale udržel ve hře a po restartu jsme přidali. Pořád jsme však doháněli ztrátu," řekl kouč Vegas Peter DeBoer.

Zápas proběhl bez české účasti. Brankář Colorada Pavel Francouz je zraněný a ještě v této sezoně nechytal. Jeho spoluhráč Martin Kaut se dává dohromady po otřesu mozku. Vegas scházel Tomáš Nosek kvůli koronaviru, přesto zažíval krásné pocity.

Důvod? Český útočník zveřejnil na instagramu v den utkání fotku s informací, že se mu narodil syn.