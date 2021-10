Je to spravedlnost? Výsměch?

Jenže ukrajinští funkcionáři to viděli jinak. Jejich verdikt? Deniskin dostal zákaz startu na 13 zápasů, ovšem s tím, že deset z nich mu bude prominuto po zaplacení pokuty ve výši 1870 dolarů (asi 40 tisíc korun). Jinými slovy: nezahraje si pouhé tři duely.

Po utkání se to ihned začalo hemžit omluvami. S první přispěchal hokejový Kremenčuk, který se od chování svého útočníka rázně distancoval. A po pár minutách přispěchal na Instagramu se svým vyjádřením i sám rebel Deniskin.

Smereck, jenž mj. v roce 2016 podepsal smlouvu s arizonskými Coyotes, byl natolik rozčílený, že jej museli držet vlastní spoluhráči. Na hereckém castingu by ukrajinský útočník zřejmě zabodoval, ale jako sportovec a profesionál naprosto selhal. Na plné čáře. Od rozhodčích okamžitě vyfasoval trest do konce utkání a nešlo o poslední verdikt.

Na obránce tmavé pleti ve službách Doněcku totiž začal předvádět vskutku nevídanou pantomimu. Ukázal, jak si sloupává banán, a následně se do něj i zakousl. Smysl byl bohužel zcela zřejmý.

Tvrdé střety, šarvátky, emoce. Jinými slovy nedílná součást těchto třaskavých duelů. Ale že vyhrocenost vystupňuje až k rasismu? To zřejmě nečekal nikdo.

Že to bude pořádně vyhrocené utkání, bylo zřejmé již od úvodního buly. Mezi dvěma bývalými šampiony Ukrajiny panuje letitá rivalita a každé vzájemné střetnutí je přímo lákadlem pro fanoušky. Z vítězství 3:2 se radoval Kremenčuk, ale tentokrát měla výhra pořádnou pachuť.

/VIDEO/ Měl to být šlágr kola ukrajinské hokejové ligy. Souboj dvou posledních mistrů z Doněcku a Kremenčuku. Jenže místo špičkového hokeje byl k vidění nechutný rasismus, o který se postaral útočník Andrej Deniskin. Po hromadné šarvátce totiž hrubě urazil afroamerického obránce Jalena Smerecka a aféra byla na světě.

