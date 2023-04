Jako prestižní bitvu bere semifinále proti Hradci Králové Rastislav Dej. Vítkovický útočník přišel do Ostravy před šesti lety právě z východu Čech, kde odehrál pět sezón. O úspěšnosti tohoto období vypovídá fakt, že rodák z Považské Bystrice urval extraligový bronz a byl členem širšího kádru slovenské reprezentace. „Vydařená část kariéry,“ přiznává.

Utkání 21. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, 22. listopadu 2022, Ostrava. Rastislav Dej z Vítkovic | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Z tehdejšího kádru už v týmu nikdo není. „Je to kvalitní soupeř, velmi dobře bruslařsky vybavený, hraje velmi aktivně na obou stranách hřiště, přečísluje. Bude to velmi zajímavé, musíme se připravit. Všichni se těšíme,“ dodal Rastislav Dej.

Vítkovice jsou v semifinále po 12 letech. Co na to říkáte?

Je to fajn, všichni si to užíváme. Chystáme se s dobrým pocitem, ale i zodpovědností. Je třeba si vážit, že jsme se dostali do semifinále, to není každý rok. Ještě ladíme detaily, které rozhodují. Přesilovky, oslabení, předbrankový prostor, který má Hradec silný. Těšíme se na naše fanoušky, zase bude vyprodaná hala, v Hradci určitě taky. Jsem na to zvědavý.

Jste uvolnění, že jste po úspěšné základní části zvládli i první krok v play off? Opadla ta největší nervozita?

Může trošku nastat uvolnění, ale takové to zdravé. To si budeme v kabině opakovat.

Je na Hradci něco specifického?

Jsou celkově kompaktní, velmi dobře bruslí, napadají. Přečíslují v útočném i obranném pásmu, rychle se vracejí. Ke konci základní části vyhrávali hodně zápasů, dostali se na vítěznou vlnu. Sám jsem zvědavý, jak bude série vypadat. Bude velmi bojovná.

Jak vzpomínáte na pět sezon v Hradci, kde jste se loučil medailí?

Ano, v roce 2017 jsme získali bronz. Vzpomínám rád, byla to vydařená část mé kariéry. Sešlo se tam hodně skvělých hokejistů. Přestěhovali nás tehdy z Budějovic do Hradce, první roky byly euforické. Po dlouhých letech tam byla extraliga, chodilo hodně lidí. Těším se tam, pořád tam mám hodně známých a dobrých vzpomínek. Teď to je soupeř, uplynulo hodně let dozadu, co jsem tam byl, ale do Hradce se vždy budu vracet rád.

Takže už tehdy byly cítit vysoké ambice?

Určitě. Nějaký rok bylo potřeba se aklimatizovat, přizpůsobit extralize, ale vždy, co si pamatuju, tam byly nejvyšší ambice. Teď už se nestarám, co se tam děje, budu se soustředit na náš výkon, a to, jak Hradec porazit.

V ročníku 2016/17 jste se potkali v jednom týmu s Richardem Jarůškem. Vybavili jste si to?

Když Rišo přišel do Vítkovic, tak na Hradec nějaká vzpomínka padla. Jednu sezonu jsme tam spolu zažili, posrandovali jsme, zavzpomínali, ale to je tak všechno.

Jak jste řekl, tým se hodně proměnil. K nejnepříjemnějším hráčům bezesporu patří Oliver Okuliar, co myslíte?

Vím, že je teď slovenský reprezentant, ale vyloženě na něj se soustředit nedá, protože takhle rychlých a dravých hráčů mají pět šest. Takových, co jsou i důrazní před brankou. Budeme o něm vědět, ale budeme se soustředit na celý tým.

Klíčem k úspěchu asi bude disciplína a přesilovky, že?

Určitě. Ve správný čas v přesilovkách udeřit. Ve čtvrtfinále se nám nedařily, skórovali jsme až vítězným gólem v prodloužení. Tohle rozhoduje – oslabení a přesilovky. V každé sérii. Předbrankový prostor bude důležitý, odtud padá nejvíc gólů. Důraz čtyři pět metrů od brány je klíčový. Samozřejmě, vyvarovat se faulům. Prali jsme se s tím celou sezonu, tak doufám, že teď v tom budeme úspěšnější.

Ozývají se hlasy, že druhé semifinále mezi Pardubicemi a Třincem je předčasné finále. A kdo vyhraje tuto sérii, bude mít titul. Jak vám to zní?

Tak… Kdybychom si před sezonou řekli, že Vítkovice, nebo Hradec budou ve finále, tak by tomu asi nikdo nevěřil. V tom je hokej zajímavý. Tohle je play off. Já se vůbec na druhé semifinále nedívám jako na předčasné finále, nijak to neberu, ať si myslí každý, co chce. My jsme celou sezonu ukazovali kvalitu, skončili jsme druzí po základní části, měli bychom mít i dostatek sebevědomí. Doufám. I tak do boje jdeme s velkou pokorou. Samozřejmě se budeme po očku dívat i na druhou sérii, to je jasné, ale budeme se soustředit na nás. Je skvělé, že jsme v semifinále, ale věřím, že si každý z nás uvědomí, že taková šance nepřichází každý rok. Budeme se rvát ze všech sil.

Ve čtvrtfinále jste porazili na střídačce Komety jednoho Martince – Patrika. Teď vás čeká Tomáš v čele Hradce…

(zasměje se) Matně si vzpomínám, že když jsem v Hradci byl, tak pan Martinec tam byl taky. Asistentem trenéra. Ale je to strašně dávno, i on se jako trenér vyvíjí a posunuje. Doufám, že se nám podaří porazit i druhého pana Martince.

Jakou roli bude hrát, že začínáte doma?

Celou sezonu jsme makali, abychom tuto výhodu měli. Doufám, že nám to pomůže. Nemůžeme se na to spoléhat, ale je to velké plus. Naši fanoušci jsou výborní a doufám, že nás zase poženou.