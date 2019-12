Výsledek? Hráči obdrží pokuty, pravděpodobně lze čekat i změny v kádru, zároveň však byla odvolána aktuální trenérská dvojice Jakub Petr – Pavel Trnka, kterou dočasně pro nedělní zápas v Hradci Králové nahradí Mojmír Trličík s Rostislavem Kleslou.

„Trenérskou otázku momentálně velmi aktivně řeším a o jejím definitivním řešení bude jasno v nejbližších hodinách. Je jen otázkou, zda se bude jednat o nové duo, které bylo v případě potřeby připraveno převzít tým od následujícího úterý, nebo zda to bude přechodná dvojice z rezerv klubu jen pro toto nedělní utkání,“ uvedl Pavlík ve vyjádření na klubovém webu, kde se fanouškům a sponzorům omluvil za vystoupení Ostravanů na západě Čech.

Rozhořčený majitel

„Jsem rozhořčený. A jsem také naprosto zklamaný při vědomí, kolik úsilí, energie a peněz vkládám do toho, abych zachránil Vítkovice a zachránil pro Ostravu extraligový hokej. Pak všichni vidíme zápas, jako byl ten v Karlových Varech…," zněly jeho další věty po nejtěžší prohře Vítkovic od října 2014.

Tehdy stejným výsledkem padly v Olomouci. "Takto se za Vítkovice a o extraligové bytí nebojuje, v žádném případě. Proto jsem nucen, navzdory mému předchozímu vyjádření z tohoto týdne, přistoupit k radikálním řezům už nyní. Ještě před nedělním zápasem v Hradci Králové,“ dodal Pavlík.

"Další kroky, ať už v otázce trenérské složení, či další novinky a změny, oznámí klub v průběhu nejbližších dní," uvedly Vítkovice na svých oficiálních stránkách.

Jakub Petr s Pavlem Trnkou vedli Vítkovice od roku 2016, kdy se Petr zároveň stal generálním manažerem. Ostravský celek dovedl jednou do předkola a dvakrát do čtvrtfinále play-off, v létě však došlo v kádru na řadu změn a odchodů zkušených hráčů, které nahradili převážně mladíci.

Aktuální ročník Vítkovice přesto rozjely slibně, posledních šest extraligových utkání však prohrály, zároveň už čtrnáct duelů čekají na plnohodnotné vítězství. Díky tomu z klidného středu tabulky spadly v tabulce nejvyšší soutěže na třináctou příčku, jen šest bodů před poslední Pardubice, které však v porovnání s Ostravany mají dva zápasy k dobru.

Prohlášení Aleše Pavlíka (zdroj: hc.vitkovice.cz):



Za sebe osobně a za celou organizaci HC VÍTKOVICE RIDERA prosím všechny fanoušky, partnery, sponzory a vůbec všechny příznivce a ty, kterým záleží na vítkovickém hokeji, aby přijali mou hlubokou omluvu za to, co se dnes odehrálo na ledě v Karlových Varech.



Hráči a trenéři měli tento víkend na to, aby dokázali, že si vítkovický dres a svou pozici zaslouží a ukázali, jak dokáží bojovat za Vítkovice. Bohužel výsledek jsme viděli sami.



Jsem rozhořčený. A jsem také naprosto zklamaný, při vědomí, kolik úsilí, energie a peněz vkládám do toho, abych zachránil Vítkovice a zachránil pro Ostravu extraligový hokej. Pak všichni vidíme zápas, jako byl ten v Karlových Varech… Takto se za Vítkovice a o extraligové bytí nebojuje, v žádném případě. Proto jsem nucen, navzdory mému předchozímu vyjádření z tohoto týdne, přistoupit k radikálním řezům už nyní. Ještě před nedělním zápasem v Hradci Králové.



Hráči za výkon v utkání ve Varech obdrží trest v podobě interní klubové pokuty. Trenérskou otázku momentálně velmi aktivně řeším rovněž a o jejím definitivním řešení bude v nejbližších hodinách rozhodnuto. V každém případě bude v Hradci Králové vést tým nová trenérská dvojice a je jen otázkou, zda se bude jednat o nové duo, které bylo v případě potřeby připraveno převzít tým od následujícího úterý, nebo zda to bude přechodná dvojice z rezerv klubu jen pro toto nedělní utkání.



Ještě jednou se hluboce omlouvám všem vítkovickým příznivcům.