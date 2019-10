Řekl jsem, že půjdu, popisuje Čiliak přesun do Zlína. Proti Kometě chytat nebude

Zatímco zraněná zlínská gólmanská jednička v teplákovce Libor Kašík sledovala z tribuny trénink a po něm si dobírala spoluhráče, Čiliak se v masce s motivy Komety Brno, šedém tréninkovém dresu s beranem na hrudi a bílých betonech potil na ledě. „Bylo to dobré, stihl jsem všechno, přestože jsem cestu trochu podcenil, první jsem v kabině nebyl. Těšil jsem se,“ tvrdil 29letý chlapík se svým typickým plnovousem.

„Ze zápasu z Karlových Varů byla dlouhá cesta, přemýšlel jsem. Dal jsem si varianty pro i proti a vyšlo mi z toho, že tohle je pro mě ideální. Napadlo to mě, něco jsem četl v novinách o Klimešovi,“ zmínil Čiliak třetího brankáře Komety, o němž ve Zlíně rovněž uvažovali na záskok.

„Napadlo mě, že půjdu a řeknu, že chci jít já,“ vysvětlil Čiliak spád poněkud nečekaných událostí, které rodáka a odchovance Zvolenu převlékly do žlutomodrého dresu.

Šéf Komety Brno Libor Zábranský vše posvětil. „Potkali jsme se ráno a řekli jsme si, že to bude pro mě, Kometu a doufám, že i pro Zlín nejlepší řešení,“ věří Čiliak, který se v aktuální sezoně přes novou jedničku Karla Vejmelku do branky Komety nedostal.

Slovenskému reprezentantovi vůbec nevyšla letní příprava, což potvrzují i statistiky úspěšnost zásahů 78,67 procent a 5,33 průměr branky na zápas. Ze tří odchytaných přípraváků s Olomoucí (5:6 v prodl.), Třincem (3:6) a Českými Budějovicemi (6:4) totiž inkasoval šestnáct gólů. Proto svou aktuální formu nechtěl ani řešit. „Uvidíme zítra. Mám čistou hlavu. Beru to jako první zápas, kterým mi začíná sezona. Nachystám se na něj a půjdu do toho. Těším se,“ vzkázal ve čtvrtek Čiliak, jenž poslední ostrý zápas odchytal v polovině května na světovém šampionátu proti Německu (2:3).

Od té doby byl jen divákem na střídačce, v brance Komety aktuálně vládne král extraligových statistik brankářů Karel Vejmelka. „Karlovi se daří a já s tím nemám problém. Chytal dobře, trefovalo ho to, za to jsem rád. Stejně jako, že jsem mu mohl pomoct. Doufám, že mu to vydrží co nejdéle,“ vzkázal Čiliak svému parťákovi a také konkurentovi.

Se svou pozicí se prý netrápil. „Už to není rozdělené tak, že je dnes někdo jednička nebo dvojka. My to tak nebereme, sezona je strašně dlouhá, stát se může všechno, což vidíme i nyní ve Zlíně. Neřešil jsem to,“ tvrdil Čiliak, který se vloni během sezony vrátil do Brna z angažmá ve Slovanu Bratislava, kde právě nahradil Libora Kašíka, jenž zamířil právě domů do Zlína.

Nyní jejich cesty hokejový osud opět propojil. Po srážce s Kašíka s Jaromírem Jágrem je nyní zlínský gólman přetrhanými vazy o berlích. „Četl jsem o tom, zaregistroval jsem to, ale na videu jsem to neviděl. Soustředil jsem se na sebe, ne co se děje okolo,“ poznamenal Čiliak, který má být jedním z impulsů, jak mužstvo odlepit ode dna extraligové tabulky. „S tím jsem sem šel,“ reagoval Čiliak sebevědomě.

Do Zlína prý bude dojíždět. „Jen ne každý den. Před zápasem potřebuju mít klid. Dnes ještě pojedu do Brna, ale spát už budu tady,“ má Čiliak, jenž v minulosti oblékl dresy Nitry, Senice, Znojma a Třebíče.

V kabině ráno potkal známé tváře. „Znám tu spoustu kluků, i osobně. Nemám to ale tak, že k někomu mám blíž k jinému dál. Třeba se Žižou jsme spolu něco zažili, i Honejs tady je,“ zmínil Čiliak kapitána Žižku s útočníkem Honejskem, své někdejší spoluhráče z Komety.

„I s Holasem jsme si trochu dělali legraci,“ pousmál se při zmínce na odchovance Zlína a nyní jednoho z klíčových útočníků Komety.

Nejtěžší je tak Čiliakova dočasná změna adresy zřejmě pro ortodoxní fanoušky. „Vždycky byla nějaká rivalita mezi fanoušky, ale na ledě jsem to tak nebral,“ tvrdí Čiliak, který však v nedělní vzájemné bitvě bude chybět.

„Bylo to moje přání, nechci proti Kometě chytat,“ vysvětlil otec dcery Charloty a syna Alecka.

Dá se předpokládat, že v neděli v DRFG aréně naskočí 20letý Daniel Huf, jenž slušně dochytal v utkání s Kladnem a naskočil v neděli v Liberci. Trojkou zůstává o rok mladší Michal Kořének. „Určitě se budu snažit jim pomoct. V tomto věku jim ještě něco můžu dát. Kluky neznám, ale poznáme se,“ hlásil pod Špilberkem populární „Čilo“.

Ačkoliv se Berani připravovali na páteční zápas s Pardubicemi, který patří do kategorie utkání, kterým se může zlomit dosud nevydařená sezona, nervozita či napětí nebylo znát. „Nálada je dobrá. Nevypadá to tak, že by kluci měli svěšené hlavy. Teď bude každý zápas důležitý, musíme začít sbírat body. Neřeším soupeře, ale to co je tady. A to je to, abychom zítra vyhráli,“ vzkázal bojovně Čiliak.