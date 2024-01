Reklama na hokej jde za Pardubicemi. Kaut na Spartě rozhodl v prodloužení

S bílou zdí v zádech. Pardubičtí fanoušci se oblékli do bílých barev a zaplavili O2 Arenu. Právě tisíce podporovatelů Dynama táhlo své miláčky za vítězstvím proti domácí Spartě. Byť Pražané šli do vedení, tak to byli svěřenci trenéra Varadi, kteří ve třetí třetině bušili do zavřených vrat. Ty prorazili až v prodloužení, kdy dvoubodové vítězství 2:1 vystřelil Martin Kaut.

Pardubický kotel se oblékl do bílých barev a díky výjezdu s Dynamo Expressem se zdárně vyrovnal domácímu osazenstvu. | Foto: HC Dynamo Pardubice