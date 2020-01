Dosáhl jste prvního gólu v extralize. Jaký je to pocit?

Je to paráda, ale pro mě jsou důležitější tři body, protože jsme je potřebovali. První gól v extralize nevnímám jako něco velkého.

Pomohla vaší střele teč jednoho z obránců?

Popravdě ani nevím. Jeli jsme do přečíslení, Martin Zaťovič mi nahrál dozadu a puk jsem jen nahodil na branku, vůbec jsem to neviděl. Pak jsem si všiml, že kluci zvedají ruce a fanoušci řvali.

Stal jste se nejmladším střelcem extraligy v historii mezi obránci. Jak vám to zní?

Určitě to zní krásně, ale už je to historie. Budu se snažit navazovat na výkony, které předvádím, a snažit se zlepšovat.

Tipnete si, kterého z beků jste připravil o rekord?

Hamrlíka?

Je to tak, máte to dobře nastudované. Byla to pro vás meta?

Meta to pro mě určitě nebyla, ale přesně tohle mi říkal taťka. Prohodil, ať zkusím překonat Hamrlíka a povedlo se to.

Cítil jste, že by to mohlo padnout zrovna v Olomouci?

Za dobu, co jsem hrál v Přerově, jsem právě v Olomouci hrál nejčastěji. Takže je pravda, že jsem si říkal, že by to mohlo padnout. A i když to bylo se štěstím, tak jsem za to rád.

Vítězství 2:1 bylo hodně ubojované, že?

Máte pravdu. Pro nás to jsou cenné tři body z Olomouce. Zápas jsme dobře odstartovali, pomohl nám rychlý gól. Soupeř ve třetí třetině vyrovnal, ale pak jsme dali gól z brankoviště a to rozhodlo celý zápas.

Byli domácí aktivnější?

Asi ano, ale na to se nehraje, rozhodují góly. Takže jsme šťastní za tři body.

Vítězství má trochu přerovskou příchuť, trefil se i Karel Plášek. Ten startoval na nedávném mistrovství světa do dvacet let. Myslel jste také na nominaci?

Ještě na to mám tři roky čas, ještě tam můžu být třikrát, takže mě to mrzelo o to míň. Samozřejmě by pro mě bylo lepší, kdybych tam byl, ale taky by se mohlo něco stát. Takže mi to zase až tak nevadí. Budu rád, když se dostanu na šampionát osmnáctek.