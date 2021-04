Těžko říct, jak moc dobrým křížovkářem je Filip Pešán, záliba v tajenkách a doplňovačkách je ale v každém případě pro každého trenéra hokejové reprezentace podstatnou výhodou. Obzvlášť s blížícím se mistrovstvím světa. Koho pozvat? Koho vyškrtnout? Kdo se omluví? Jak moc se bude vysněná ideální sestava lišit od té reálně dostupné?

To jsou otazníky, s nimiž se nyní potýká tuzemský hokejový šéftrenér Filip Pešán. Včera ve Vídni vedl svůj (prozatímní) výběr k hladké výhře 5:0 v první přípravě s Rakouskem, dalších osm mačů čeká v následujících dnech a týdnech.

Běžné strasti při sestavování mančaftu letos zostřuje všudypřítomný koronavirus a s ním související bubliny, karantény a další patálie.

Termíny dalších přípravných zápasů

24. dubna (Jindř. Hradec): 18.40 Česko - Rakousko

29. dubna (Norimberk): 18.00 Německo - Česko

1. května (Norimberk): 13.30 Německo - Česko

6. května (Praha): 17.10 Česko - Slovensko

7. května (Praha): 20.00 Česko - Slovensko



České hokejové hry v Praze:

12. května: 20.00 Česko - Finsko

13. května: 20.00 Česko - Švédsko

15. května: 15.00 Česko - Rusko



(PP všech zápasů na ČT sport)

„Všem hráčům, kteří tu s námi jsou, bych chtěl poděkovat, že obětují čas s rodinami,“ řekl Pešán, který si poslední dobou dává pozor na kontroverzní výroky, v nichž si donedávna vcelku liboval. Má tak pochopení i pro (početné) opory z KHL, které nároďák odmítly. „Nedivím se jim. Jsou po sezoně pobouchaní, celý rok tráví bez rodin v bublině. A teď by měli jít do další.“

Omluvila se mnohá zvučná jména, vesměs ze zdravotních důvodů: Dmitrij Jaškin, Tomáš Hyka, Dominik Furch, Lukáš Sedlák, Jakub Jeřábek či Andrej Nestrašil. Z extraligových hvězd odmítl třeba Milan Gulaš, nechce se ani Michalu Řepíkovi. Komplikované to bude i s posilami z NHL (viz níže).

O to větší prostor mohou dostat další hráči. „Jsem strašně rád, že mě trenéři pozvali. Budu pracovat den za dnem, dám do toho všechno a uvidíme, kam to dotáhnu. Doufám, že daleko,“ věří jednadvacetiletý obránce David Galvas, že po ukončení angažmá ve Finsku se probojuje až na MS.

Pešán po zápasech s Rakouskem sáhne k prvním škrtům, tým opustí alespoň sedm hráčů. Ostatní budou dál dřít a věřit, že svá jména najdou ve vyřešené tajence.

Zase ta karanténa

Střet termínů je neúprosný. Základní část NHL má skončit 16. května (většina týmů ale zřejmě dohraje o něco dřív), mistrovství světa v Lotyšsku startuje 21. května. I za normálních okolností by to bylo s příletem zámořských posil na šampionát hodně těsné. Letos to bude ještě o poznání komplikovanější.

Pořadatelé v Rize totiž budou vyžadovat šestidenní karanténu pro všechny účastníky: tři dny individuálně na samotce, další tři dny v rámci týmu. Proto je prakticky nepředstavitelné, že by na MS mohli dorazit i borci vyřazení v prvním kole bojů o Stanley Cup.

„Hráči, kteří postoupí do play-of, nemají absolutně šanci to stihnout,“ je si vědom reprezentační šéf Filip Pešán. Ostatně i ti, kteří nepostoupí, budou mít co dělat. Drobnou útěchou je fakt, že pozdní konec základní části NHL se týká hlavně koronavirem postiženého Vancouveru a ryze kanadské Severní divize. Zbytek soutěže by měl mít dohráno dřív.

Přísliby a pochyby

To je pro Pešána důležité, protože legionáře zpoza velké louže by rád otestoval už v Praze na Českých hokejových hrách (12. až 15. května). Hned po nich nároďák vyráží do Rigy, kde ho 21. května čeká úvodní duel proti Rusku. „Kdyby kluby, které nepostoupí do play-off, své hráče uvolnily, šlo by to snad zorganizovat,“ věří Pešán.

Kdo může být k dispozici? Vedení reprezentace vcelku počítá s detroitskou dvojicí Filip Hronek, Filip Zadina, ke které po nedávném trejdu přibyl i Jakub Vrána (jemuž ovšem končí smlouva).

Předběžný příslib přijet na MS dal Jakub Voráček, další opory jsou v jednání. Slibně vypadá třeba duo z Chicaga Kubalík, Kämpf. Záleží ale na postoji klubů, zdravotním stavu, ochotě být další dva tři týdny bez rodiny…

„Ten týden karantény navíc je velká komplikace,“ připustil generální manažer Petr Nedvěd, který s hráči ze zámoří průběžně komunikuje. Koho tak nakonec uvidíme na lotyšském ledě?

Češi, kteří jsou (nyní) mimo play-off

Calgary - Dominik Simon; Chicago - Dominik Kubalík, David Kämpf; Dallas - Radek Faksa; Detroit - Filip Hronek, Filip Zadina, Jakub Vrána; New Jersey - Pavel Zacha; New York Rangers - Libor Hájek, Filip Chytil; Philadelphia - Jakub Voráček; San Jose - Tomáš Hertl, Radim Šimek, Josef Kořenář