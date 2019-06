Réway byl dokonce vyhlášen nejlepším nováčkem české extraligy v sezóně 2014/15. Nedlouho poté ale jeho sparťanské angažmá předčasně skončilo a on putoval hledat nový impuls do Švýcarska.

Tam ale jeho kariéru pro změnu narušily zdravotní potíže. Kvůli zánětu srdečního svalu přišel v mladém věku o řadu měsíců kariéry. K hokeji se ale nakonec mohl vrátit a zatím naposledy oblékal dres švédského Tingsryds AIF.

Na severu Evropy by mohl i pokračovat, sám by své další hokejové kroky rád nasměroval jinam. "Hlavní cíl je hrát co nejvíce zápasů. Čím víc, tím líp," je si dobře vědom čtyřiadvacetiletý hokejista. "Mám sice nabídku ze Švédska, ale zaměřuji se na Česko. Mám českého agenta, ten má lepší kontakty tam," přiznal v rozhovoru pro hokejportal.net.

Dobrá zkušenost

I když v uplynulém ročníku zasáhl jen do deseti utkání, v nichž si dohromady připsal dvě asistence, nelituje. "Zkušenost to byla dobrá," pochvaluje si. Aby byla porce zápasů větší, musely by se mu však vyhýbat zdravotní potíže. "Škoda, že jsem se asi v pátém zápase zranil. Příznaky otřesu mozku se mi vracely celou sezónu. Škoda, že jsem tam neodehrál víc zápasů," mrzí Réwaye.