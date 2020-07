Voda divoce se valící do vstupní haly, zející díra ve stropě, zničené vybavení. Pohled na (částečně) zatopenou hokejovou arénu v Edmontonu jako by symbolizoval nekonečnou sérii trablů, které cupují aktuální sezonu NHL na kousíčky. Právě pod monumentální střechou Rogers Place má už 1. srpna znovu začít NHL. Místo toho na místě bojují s následky silné bouře s krupobitím.

Roman Polák. | Foto: archiv

Což o to, zatopené prostory se za dva týdny stihnou dát do pucu. Otazníků nad opožděným startem bojů o Stanley Cup ale zůstává celá řada. Hlavní otázka zní: Opravdu stojí za to riskovat zdraví kvůli hokeji? Nebylo by lepší koronavirovou sezonu prostě odpískat a na podzim začít s čistým stolem?