Stanley Cup míří do Denveru! Colorado přetlačilo Tampu a je novým šampionem NHL

Blesky se mohly stát úplně prvním týmem od úspěšné dynastie New Yorku Islanders z osmdesátých let minulého století, který by dokázal slavný Stanley Cup dobýt hned třikrát za sebou. V roce 2020 slavila Tampa po skalpu Dallasu, v sezoně následující si ve finále poradila pro změnu s Montrealem. Letos však poprvé narazila na své přemožitele.

Frustrovaný Vasilevskij v útrobách

Odhodlaná parta z Denveru nedovolila obhájcům titulu žádný velký comeback a sérii ukončila už na východním pobřeží. Lightning museli před domácími diváky smeknout pomyslný klobouk a tak trochu netradičně opustit ledovou plochu před slavnostním ceremoniálem. Amalie Arena ten večer patřila čerstvým šampionům.

A odchod do útrob stadionu bez poháru a zlatého prstenu na ruce nesli někteří domácí hokejisté velice špatně. Největší frustrace potkala oporu v brankovišti Andreje Vasilevského, který po cestě do kabiny vzal přilbu jednoho ze spoluhráčů a naštvaně s ní mrštil o zeď. Emoce před šatnou Tampy pracovaly v plném proudu.

To však od ruského brankáře nebylo vše. Jen o pár vteřin později rozzuřeně kopl do zdi a poté si rovněž pořádně ulevil i slovně. V utkání pomohl svému celku 28 úspěšnými zákroky, na obrat v sérii to ovšem nestačilo. A když téměř tři roky v kuse nepoznáte na cestě za pohárem hořkost porážky, jsou projevy frustrace a vzteku celkem pochopitelné.

Stanley Cup ze střídačky. Francouz si finále nezachytal, přesto se stal hrdinou

Vzteklý Kučerov házel rukavicemi

Tampa marně dotahovala jednobrankovou ztrátu celou třetí třetinu a postupem času docházela trpělivost už na ledě. A v poslední minutě vytekly veškeré nervy dalšímu ruskému hokejistovi Nikitu Kučerovovi, kterému se v rukou zlomila hokejka a pro novou musel absolvovat dlouhou cestu až na střídačku. Jenže tam s prosbou o nový kousek nepochodil.

Do závěrečné sirény zbývaly poslední dvě desítky vteřin, ruský kanonýr tak žádal okamžitou výměnu holí, aby se mohl opět zapojit do boje o vyrovnávací branku. Když však dorazil ke střídačce, kustod neměl Kučerovovo nové střelivo vůbec připravené. Rus začal hulákat na celý realizační tým a v zápalu emocí dokonce hodil po nervózním kustodovi rukavice.

What in the world was Nikita Kucherov doing in the final 25 seconds of that hockey game? #StanleyCup pic.twitter.com/3IJxuIQpeK — Nick Murray (@NickMurray91) June 27, 2022

Domácí hokejisté už vyrovnat nedokázali a titul tak putoval po 21 letech dlouhého čekání do kabiny Avalanche. A po dvou letech také z rukou do té doby neporazitelných Blesků.