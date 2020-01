Hokejová reprezentace odehraje příští týden třetí turnaj Euro Hockey Tour: tradiční Švédské hry. Trenéru Miloši Říhovi se nominace dávala dohromady hodně komplikovaně. Jak se v evropských ligových soutěžích blíží play-off, přibývá hráčských omluvenek. Kouč národního týmu nakonec bude muset ve Stockholmu oželet celkem deset hokejistů. Na síle mužstva se to chtě nechtě projeví.

Trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha | Foto: Profimedia

„Sestava je trochu okleštěná a oslabená,“ přiznal Říha na včerejší tiskové konferenci. Chtěl vzít do Švédska co nejsilnější kádr, aby viděl všechny opory v akci, z jeho plánu ale rychle sešlo. „Je to trochu komplikovanější. Blíží se play-off a zápasy o záchranu, některé týmy bojují o osmičku. Skoro polovina nominace se tak během posledních dvou dnů změnila,“ popsal reprezentační trenér.