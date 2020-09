STANISLAV BENČAT, hokejový komentátor a publicista:

Tvrdý, ale přímý chlap. Tak působil Miloš Říha. Trenér, jehož metody nepasovaly každému, ale přinášely úspěch. V Bratislavě na něj nedá nikdo dopustit. Jako kouč Slovanu přivedl mužstvo ke dvěma titulům v domácí lize. O několik let později se statečně postavil proti ruským gigantům v KHL. Jeho emotivní výlevy na adresu ruských rozhodčích nevymizí z paměti. I proto ho fanoušci milova­li. Říha žil pro mužstvo, nepravost se mu příčila.

„Veroniko, to jsou ti kluci, co píší proti nám?“ ušklíbl se Říha po jednom z tréninků, když jsme s ním společně s kolegou chtěli udělat rozhovor o nevydařeném zápase. Tehdejší PR manažerka Slovanu se nás zastala, kouč přikývl a na všechny otázky odpověděl.

Pracovat s Milošem Říhou bylo potěšení. Na nic si nehrál. Co na srdci, to na jazyku. Pro novináře sno­vý protějšek. Nešetřil bonmoty, nejednou překvapil nestandardními trenérskými tahy. Uměl si je však obhájit a vždy dokázal mužstvo podržet. Tvrďák, který žil pro hokej.

ALEXANDR MEDVEDĚV, prezident KHL:

„Je to šokující zpráva. Všichni čekali, že Mi­loš Říha bude dál trénovat. Byl to vášnivý člověk, což mu pomohlo motivovat hráče. Ano, někdy byl velmi impulzivní, nekom­promisní, ale jen proto, že chtěl, aby jeho týmy předved­ly maximum. Proto se mu podařilo dostat do semifi­nále mistrovství světa a finále Gagarinova poháru. Tito lidé vždy zůstanou v naší paměti jako příklady nezištného přístupu k jejich práci. Miloval hokej. Nemiloval sebe v hokeji, ale hokej v sobě.“

VJAČESLAV BYKOV, dvojnásobný olympijský vítěz a pětinásobný mistr světa:

„Často jsme spolu po zápasech mluvili. Mi­loš Říha byl otevřený a inteligentní, zajímavý člověk. Ne každý trenér se dokáže při­způsobit v cizí zemi, naučit se jazyk. Miloš ukázal, že to jde s velkou profesionalitou. Vždycky to byla mimořádná individualita. Byl impulzivní a naprosto oddaný své práci, které zasvětil celý život. Měl duši dobyvatele, který se tváří tvář těžkostem nikdy nevzdával.“