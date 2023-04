Je to stejné, nebo nikoliv? O tom se na twitteru pokusil rozjet debatu GM hokejových Beranů Robert Hamrla. Šéf zlínského klubu polemizoval o skutečnosti, zda pokřiky vsetínských fanoušků „měls ho zabít“ mají totožnou váhu jako výhružka smrti adresovaná na sociální síti pro brankáře Vsetína Tomáše Vošvrdu.

Video: Břenek Martin

Hamrla v pátek reagoval na tweet redaktora České televize Josefa Kvasničky. Ten informoval o významném posunu v kauze fanouška, který na instagramovém účtu vyhrožoval Vošvrdovi smrtí i jeho rodině.

„Policii ČR se s odstupem několika dnů sám přihlásil autor textu, čtyřiadvacetiletý muž toho litoval. Je dál podezřelý ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování,“ přiblížil Kvasnička.

Podepsal sis ortel smrti. Vsetínskému brankáři vyhrožují vyvražděním rodiny

Na páteční dopolední zprávu na této sociální síti reagoval zmíněný Robert Hamrla.

„Výborně! A budeme řešit i pokřik dvou až čtyř tisíc lidí na hráče soupeře: „měls ho zabít“? Nebo to je jinak, tak nějaké fanouškovské?“ táže se bývalý brankář.

„Já jen chci znát názor lidí. Podle mě je to totožné vyhrožování smrtí,“ míní Hamrla ve svém dalším příspěvku.

Reakce uživatelů na sebe nenechaly dlouho čekat. S pochopením se ale dosud příliš nesetkal.

„Není to totožné. To, co uvádíte, se řve na každém stadionu. To by fanoušci nesměli být nikde. Ale to, co ten idiot psal Vošvrdovi, bylo za hranicí úplně všeho,“ ozval se jeden z přispívajících.

Pavlík řval na Smoleňáka, že mu ukončí kariéru, napsal Voráček. Vítkovice: Lež!

„Co píšete je dost mimo. Je to jasný útok na osobu pod výhrůžkou smrti. To se vůbec nedá srovnávat,“ píše dalších z nich.

„To jako chcete porovnávat s osobní vyhrůžkou a vyvražděním celé rodiny?“ nechápe další.

Jeden z diskutujících se vsetínské pokřiky snažil srovnat s chováním zlínských fanoušků. „Je jasné, že je to totálně křupanské, stejně jako Zapalte Vsetín. Opravdu si ale myslíte, že je to postihnutelné?“ přikládá názor do diskuze.