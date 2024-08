/ROZHOVOR/ Na Slovensku jde o sportovní téma číslo jedna. Hokejovou reprezentaci čeká od 29. srpna do 1. září domácí olympijská kvalifikace. V Bratislavě se utká s Rakouskem, Maďarskem a Kazachstánem a jen vítěz turnaje postoupí na olympiádu v Miláně. A Slováci pro triumf udělají vše. Přizvali i hráče z Putinovým režimem podporované KHL, což vyvolalo diskuzi i otazník nad startem některých opor z NHL. „Není to jednoduchá situace,“ přiznal asistent trenéra slovenské reprezentace Róbert Petrovický.

Ten se kromě reprezentačních povinností naplno věnuje přípravě extraligové Olomouce. Ve čtvrtek Moru čeká domácí souboj s brněnskou Kometou. „Je na hráčích vidět, že dřou, makají. Chceme aby v prvních přípravných zápasech hrál každý, pomalu to už začneme zužovat, abychom se připravili na extraligu. Stále je ale spousta času,“ věří Róbert Petrovický a vyjadřuje se i ke zranění brankáře Konráda.

V Olomouci máte letos k dispozici široký kádr, spousta hráčů dostala v posledních přípravných zápasech volno. Jste s tímto spokojeni?

Pořád jsme museli trénovat na dvě skupiny. Trenéři i hráči pociťují, že nás je víc. Kluci i proto přistupují k tréninkům velmi dobře, cítí konkurenci, je tady boj o fleky. My chceme dát v těchto přípravných zápasech šanci každému. Z toho poskládáme to nejlepší, co půjde do prvního zápasu extraligy.

Utkání s Přerovem odchytal jihlavský gólman Maxim Žukov. Je tedy možné, že ruský brankář se v Olomouci mezi tři tyče dostane i na startu extraligy?

Zatím nechci předbíhat. Řešíme dané situace, zranění, musíme na ně reagovat. Věříme, že se vše brzy vyřeší. Když ale na to přijde, samozřejmě budeme rádi, když Maxim dorazí. Chtěli jsme, ať se s kluky pozná, aby, pokud k takové situaci dojde, přišel do známého prostředí.

Takže se zraněním Branislava Konráda to stále nevypadá dobře?

Momentálně není k dispozici, ale už pomalu začíná pracovat. Dělá fyzio, jsou určité věci, které si potřebuje dát zdravotně do pořádku. Věřme, že to půjde správným směrem a všechno mu pomůže k tomu, aby se co nejdříve vrátil zpátky na led. Jestli to bude trvat ještě týden nebo dva, je vcelku jedno. Nechceme, aby se to uspěchalo, jsme trpěliví. Na led půjde, až bude fit. Hlavně u brankářů víme, že to není jednoduché. Věřme, že se dá do kupy a do sezony naskočí.

Nyní vás čekají reprezentační povinnosti na Slovensku. Cíl je asi jasný – postup?

Řešili jsme to už během mistrovství světa. Víme, že olympiáda bude i s hráči NHL. Je v zájmu všech, že tyto hráče pustí i na kvalifikaci. My se snažíme dostat do nominace maximum zámořských hráčů (rozhovor vznikal před oznámením oficiální slovenské nominace, pozn. red.). Řešíme, aby se na to připravili, protože nemají zápasové tempo, na rozdíl od hráčů z Evropy, kteří už jsou i v zápasové přípravě. Není jednoduché, že kvalifikace se hraje v tomto období, ale jasně, každý chce na olympiádu.

Takže jste s top hráči z NHL řešili, aby byli na kvalifikaci připraveni a nevyšli z tempa?

Ano, vše mají nastavené. Něco společně, něco individuálně. V týdnu na konci měsíce už budeme všichni spolu. O den jsme to ještě prodloužili, abychom byli dobře připraveni.

Tématem je nominace hráčů z KHL. Jaký je váš pohled?

Samozřejmě, že jsme to diskutovali. Proběhlo shromáždění ve vyšších patrech a hlasování, které toto stanovisko schválilo – pojďme do toho. Budeme rádi, když hráči, kteří nám pasují do týmu, přijedou. Jsou to kvalitní hráči. My se budeme soustředit na dané zápasy a na to, že v kvalifikaci budeme mít dobré mužstvo.

Hráč Calgary Flames Martin Pospíšil se nejprve nechal slyšet, že při nominaci hráčů z KHL si svou účast na kvalifikaci rozmyslí. Co na to říkáte?

Jasně. Jsou tam věci, na které každý hráč má právo. Není to jednoduchá situace. Věřme, že se to dá do kupy. Když budeme muset reagovat, budeme reagovat. Každý hráč má svoje já. Musíme to brát tak, jak to je. Je to o hokeji a jsou věci, které my neovlivníme. Rozhodlo se takto a pokud hráč kvůli tomu nepojede, musíme to respektovat.

Vyhradil se vůči nominaci hráčů z KHL i někdo další z hráčů?

Noviny moc nečtu, takže nevím. Interně to zatím nemusím komentovat. Věřím tomu, že hráči, které chceme, mít k dispozici budeme. Jsou ale věci, které my neovlivníme.