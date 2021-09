Jágr vynechal úvodní duel sezony proti Vítkovicím a nad jeho startem na jihu Čech se také vznášel otazník. „Vypadlo nám několik útočníků, tak se už v sobotu rozhodlo, že půjde do hry. Samozřejmě má tréninkový výpadek, ale už jsme neměli kam sáhnout, tak se odhodlal, že půjde hrát,“ uvedl trenér Kladna David Čermák ke startu svého nadřízeného.

„Je pořád výborný hráč. On má neuvěřitelně rychlou myšlenku, vypracoval několik šancí, byl na ledě hodně vidět, museli jsme si ho hlídat. O něm se dá říct jen jedno. Smeknout před tím, co dokázal a co ještě na ledě předvádí,“ vysekl poklonu útočník Českých Budějovic Milan Gulaš.

„Jarda je legenda, vynikající hráč, ale speciálně jsme se na něj nepřipravovali. To říkám se vším respektem k tomu, co všechno dokázal a jak je pořád platným hráčem. V přesilovkách je to pořád rozdílový hráč,“ ocenil kouč Motoru Jaroslav Modrý kvality legendární osmašedesátky.

Majitel Rytířů i v devětačtyřiceti letech ukázal vysoký level. Na ledě je stále nepřehlédnutelný, zády ke hře těžko oddělitelný od kotouče, ale roky prostě zastavit nelze ani u největší legendy našeho hokeje. Rychlostně už mladším protivníkům stačit nemůže a z toho vyplynuly i tři fauly, za které musel na trestnou lavici. Právě přesilovky utkání rozhodly. Motor využil tři z jedenácti a zvítězil 7:5.

„Zápas jsme ztratili úplně zbytečně,“ přikývl trenér poraženého týmu Čermák. „O výsledku rozhodla naše vyloučení, kterých bylo strašně moc. Hráči, kteří oslabení hrají, si v nich vedli dobře, ale pak už byli bohužel v únavě, což utkání rozhodlo,“ řekl.