Trumf jménem Vondráček. Pardubický útočník byl dlouho odepisován, ale Marku Zadinovi teď splácí veškerou důvěru. V play off nabral neuvěřitelnou formu a ve druhém semifinálovém zápase proti Litvínovu pomohl další svojí brankou k vítězství 3:0. Dynamo tak má již druhé vítězství a na sever Čech odjíždí po stoprocentní domácí šňůře.

Tomáš Vondráček se ukázal opět jako skvělý žolík, když se prosadil v prvním dějství a pomohl tak k vítězství svého Dynama. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Dlouho to vypadalo, že se po prvím dějství půjde do kabin za vyrovnaného stavu, ale čtvrtá pardubická formace si to těsně před koncem rozmyslela. Adam Musil si najel s pukem za litvínovskou svatyni a předložil kotouč Tomášovi Vondráčkovi, který se nemýlil a úspěšně zakončil za Tomkova záda - 1:0.

Litvínov začal vystrkovat "růžky" ve druhé třetině a šance tak přibývaly na obou stranách. Will se musel mít nejprve na pozoru proti Abdulovi, který ukrytý pálil na lapačku a později také proti dělovce Zygmunta, který rozeznil horní tyč pardubické brány. Po zbytek druhého dějství se hosté dostali do dalších několika nebezpečných zakončení, ale Pardubice nadále držely těsný náskok.

Svěřenci trenéra Mlejnka se na pomezí druhé poloviny třetí třetiny začali dostávat do čím dál tím víc šancí, ale Will nadále držel čisté konto a táhl svůj tým za druhým semifinálovým vítězstvím.

Poslední dvě minuty zkusili Litvínovští hru bez brankáře a tuto snahu potrestal Matej Paulovič. Vše se již schylovalo k vítězství 2:0, ale dvě vteřiny před závěrečnou sirénou ještě rozvlnil prázdnou síť Patrik Poulíček, který tak stanovil konečný výsledek 3:0 pro Dynamo.

"Jsem rád, že máme silný tým a jsme schopni rozložit čas na ledě mezi všechny hráče. Tím můžeme ušetřit trochu sil a v hlavách udržet situaci, kdy vedeme o jeden gól. Jsme schopní to ustát na ledě, v brance nám pomáhá Roman Will. Jsme rádi, že ho vzadu máme," chválil útočník Patrik Poulíček.

Série se nyní přesune na litvínovský led. "Nemyslím si, že jsme ze hry Pardubic překvapení. Mají silné mužstvo, ale my jsme taky silní. Teď jedeme domů a věřím, že tam ukážeme naši sílu a dokážeme vyhrát," řekl kapitán Severočechů Matúš Sukel.

Litvínovu by na Zimním stadionu Ivana Hlinky mělo prospět i užší kluziště. "Věřím, že nám to pomůže. Hlavně budeme doma, bude plný zimák a lidi nás poženou. Myslím si, že to budou zase jiné zápasy," věří Sukel.