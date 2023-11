Většina fanoušků má Romana Čechmánka spjatého čistě se zlatou vsetínskou dynastií. Zesnulý brankář ovšem zanechal hlubokou stopu také ve slavné NHL. Ve Philadelphii, kde strávil tři sezony, na něj vzpomínají jako na akrobata v brance a pohodáře.

Pieta Roman Čechmánek.

Roman Čechmánek byl draftován Philadelphií Flyers v roce 2000. Bylo mu 29 let a za sebou už měl triumf na olympiádě v Naganu i na mistrovství světa. Zámoří ohromil okamžitě. Hned po příchodu k Letcům se téměř dvoumetrový chasník z Valašska zapsal do historie. Jeho vstup do brankoviště byl přímo impozantní.

Čechmánek se stal prvním gólmanem od roku 1938, který své dvě úvodní výhry v soutěži vyšperkoval shutoutem. 4. listopadu 2000 proti Buffalu mu na čisté konto stačilo 18 zásahů, o pět dní později proti Edmontonu zlikvidoval všech 28 střel.

Během čtyř sezon v NHL - tří ve Philadelphii, jedné v Los Angeles – vychytal 25 nul. Mimochodem, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Andrej Vasilevskij, který kroutí v lize už devátou sezonu, jich má 32.

„Roman Čechmánek byl velmi úspěšný a okamžitě ovlivnil náš klub na ledě i v šatně,“ pronesl prezident Flyers Keith Jones. „Kromě jeho čísel, která byla vynikající, si ho fanoušci i spoluhráči oblíbili pro jeho osobnost, osobitý styl a hrdost při zastavování puků. Jeho odchod v příliš mladém věku nám všem láme srdce.“

Podívejte se na kuriózní gól, který Čechmánek dostal od Reichela:

Zdroj: Youtube

V nováčkovské sezoně byl Čechmánek jmenován do Utkání hvězd. Byl v nominaci na Hart Trophy i na Vezina Trophy. Titul nejlepšího brankáře mu nevyfoukl nikdo jiný než Dominik Hašek. Legendární gólman vychytal 11 shutoutů, o jeden víc než Čechmánek.

„Popravdě, od chvíle, kdy sem přišel, jsem nepochyboval o tom, že je na NHL připravený. A ukázalo se, že víc než to, protože tu sezonu končil jako jednička a vlastně mi vzal práci,“ zavzpomínal na Čechmánka tehdejší brankář Philly Brian Boucher, nynější analytik v klubové televizi. „Je mi trochu záhadou, proč mu trvalo tak dlouho, než se dostal do NHL.“

Neortodoxní styl

Českého brankáře si pamatují jako usměvavého a dobře naladěného parťáka. Svůj otisk zanechal i díky neortodoxnímu stylu, podobně jako Hašek. „Jeho styl nebyl typický pro Severní Ameriku. Dalo by se říct, že ta šílenost v podstatě měla svou metodu. Roman našel způsob, jak blokovat puky. Jinak se to říct nedá,“ žasnul Boucher.

Nejlépe Čechmánka vystihl Ken Hitchcock, jeho trenér v sezoně 2002/03. „Roman byl brankářský akrobat. Použil jakoukoli část těla, aby zastavil puk. To pro něj byla charakteristické,“ řekl deníku The Philadelphia Inquirer.

Čechmánek zemřel v noci na neděli ve věku 52 let. Okolnosti nejsou známy. Po sobě zanechal tři děti. Pohřeb proběhne v úzkém rodinném kruhu. Vsetínský klub připravuje na středeční prvoligové utkání se Sokolovem pietní akci Na Lapači, aby se fanoušci mohli s jednou z výrazných postav českého hokeje naposledy rozloučit.

„Naše myšlenky a modlitby jsou v této těžké době s jeho rodinou,“ vzkázal do Česka prezident Flyers Jones.