Samozřejmě už se těšíme. To je to, proč hrajeme hokej, proč procházíme základní částí. Teď začíná to důležité, takže jsme samozřejmě natěšení.

Asi jo. Anglická liga je odskočená od naší, takže přirovnávat by se muselo jedině k NHL. Ke komu konkrétně, to ale nevím.

Je to samozřejmě krásné, je to zážitek. Ale když jdou hráči na zápas, věří tomu a chtějí udělat nějaký úspěch. Nechtějí si jen zahrát, dostat pět gólů a říct, že mohli hrát proti Liverpoolu. Zážitek je to krásný, ale kluci, kteří tam hrají, chtěli určitě vyhrát.

Musím říct, že fotbal úplně tolik nesleduju, ale ve čtvrtek jsem koukal. Co k tomu říct. 1:5, Liverpool je samozřejmě těžký soupeř. Někteří kluci v kabině jsou velcí fotbaloví fanoušci, takže vždycky zaslechnu, co se děje. Já osobně ale zas takový fotbalový fanda nejsem.

Po základní části jste dostali pár dní volno a na ledě jste se znovu sešli v pátek. Jak jste využil volných dnů?

Proběhl nějaký odpočinek. Já byl bohužel na konci základní části zdravotně indisponován, takže jsem volné dny využil k tomu, abych se dal dohromady a potom lehce potrénoval. Nikam jsem nejel, zůstal jsem v Praze a pár dnů už jsem odtrénoval. Díky tomu, že jsme měli volno, jsem do toho mohl vletět trochu dřív.

Teď už jste tedy zdravotně v pořádku?

Musím to zaklepat, že teď už je to v pohodě. Jsem připravený.

Z předkola play-off vám vzešel za soupeře Liberec. Je velká nevýhoda, že jste se dozvěděli soupeře až na poslední chvíli?

Ve čtvrtfinále nebude žádný soupeř lehký. Liberec je výborné útočné mužstvo. V průběhu sezony ale hrajete s každým, takže trošku víte, co a jak. My se potřebujeme soustředit na trénink, abychom se do toho zase malinko dostali. Na soupeře se budeme soustředit až v závěru, kdy už nám bude stačit chvilka. Jak říkám, soupeře znáte ze základní části a víte, jak hrají a koho tam mají. Nevidím v tom takový problém.

Ptát se vás na ambice, je asi zbytečné, že? V případě Sparty musí být jasné.

Samozřejmě to chceme vyhrát. To vám ale řekne dalších osm klubů. Na nás teď je dát to všechno dohromady. Bude to stát strašně velkou dávku obětavosti a soustředění na doufejme měsíc a tři čtvrtě, kdy se hraje. V první řadě ale potřebujeme výborně potrénovat a připravit se na první zápas play-off. Potom je cesta ještě velice dlouhá.

V základní části jste posbírali 111 bodů a vytvořili rekord klubu. Panuje spokojenost s dlouhodobou fází?

Základní část hodnotíme samozřejmě pozitivně. Neměli jsme výkyvy, odehráli jsme to velmi slušně i přes pár pasáží, kdy jsme měli hodně kluků zraněných nebo nemocných. Udělali jsme bodový rekord, skončili jsme druzí… Hodnotím to pozitivně. Tady na Spartě je základní část jedna věc a potom je play-off. Musíme na to navázat.

Finále s Pardubicemi by bylo neskutečné

Sice jste udělali bodový rekord, ale pořád před vámi skončily Pardubice. Co k nim můžete říct?

Tým mají velmi kvalitní, to všichni ví. Na druhou stranu, my s nimi hráli zápasy velmi vyrovnaně a vůbec bych neřekl, že jsme o něco horší. Navíc jsme výborně doplnili kádr. Musíme se tam nejdřív dostat, můžeme je potkat až ve finále. Teď bych to zatím nekomentoval. Musíme se soustředit na čtvrtfinále a pak se uvidí.

Zápasy mezi vámi a Pardubicemi byly extrémně sledované a měly parádní kulisu. To by finále slušelo, ne?

Určitě, zápasy měly výbornou atmosféru. Jsme nejlepší dva týmy po základní části, takže kdyby k tomu došlo ve finále, bylo by to pro diváky i pro nás neskutečné.

Letos jste překonali i rekord v průměrné návštěvnosti. Hrát před takovou kulisou je radost, že?

Je to krásné, fanouškům za to patří obrovský dík. Není občas jednoduché chodit na každý zápas, když se hraje rychle po sobě. Obrovský dík. Vytváří výbornou kulisu a týmu to jenom pomáhá.

Zmiňoval jste doplnění kádru – přišel k vám i Kanaďan Zack Kassian, který má přes 700 startů v NHL. Jaký je v kabině?

Lidsky je to úplně super kluk, zapadl výborně. Je tady kratší dobu, ale zatím je fakt výborný. Doufáme, že nám pomůže v play-off. Je přesně typem hráče, který může v play-off vynikat. Chtěl bych zmínit, že je braný jako tvrdý hráč, jako „mlátička“, protože se lidi podívají jen na pár highlightů. Na druhou stranu je i s pukem velice šikovný, dokáže ho podržet a připravit možnosti pro svoje spoluhráče. Je to pro nás velký přínos do play-off.

Podívejte se na premiérový gól Romana Horáka v NHL:

Zdroj: Youtube

Sparta přivedla i další urostlé hráče, kterým by play-off hokej mohl svědčit. Může to být klíč ve vyřazovacích bojích?

Myslím, že jo. Když se podíváte, jak se play-off hraje, jak se to občas mydlí a jak je důležité být v předbrankovém prostoru a někoho přetlačit, bude to pro nás velký přínos. Ať je to Hrába (Kryštof Hrabík), nebo Stephen Harper, jsou to obrovští kluci, kteří jsou silní na puku. Je tady taky Jani (Lajunen), který je velký a má obrovské zkušenosti. Může nám to jenom pomoct.

Je právě v tomhle hlavní rozdíl oproti Spartě z předchozích let, která nedokázala dokráčet až na vrchol?

Je to jedna z částí. Po loňském a předloňském play-off tady kolovalo, že se netlačíme do brány a podobné důvody, proč jsme prohráli. Vedení na to výborně zareagovalo příchodem těchto kluků. Tým teď vypadá velice solidně.

K velké změně došlo i na lavičce, odkud vás nově vede trenér Pavel Gross. Jak jeho příchod vnímáte?

Velice pozitivně. Je velmi komunikativní, snaží se pracovat s každým hráčem a hodně nám ukazuje videa a hodně detailů. Je to kouč, který taky vyznává spíš agresivnější styl, kdy se na nic nečeká, což je dnešní trend. Je to tak jak v nároďáku, tak u evropských klubů. Na druhou stranu víme, jak Třinec vyhrál poslední čtyři tituly. Pan Gross je top kouč v Evropě a trendy sleduje, takže ví, kam se hokej vyvíjí. Podle toho taky pracuje.

Pavel Gross působí ve všech rozhovorech neuvěřitelně klidným dojmem. Je takovýi v kabině? Může vám právě tímhle pomoct?

Je to tak. Samozřejmě umí i zařvat a dodat týmu impuls. Máte ale pravdu, je klidnější. Do play-off se to občas bude hodit. Nikdy nevíte, v jaké budete situaci. Nemyslím, že s tímhle týmem bychom měli i po prohraném zápase nějak panikařit.

Vám osobně dávali trenéři velkou důvěru, což se podepsalo i na vaší produktivitě. Jste spokojený s 39 body za základní část?

Moje první dvě sezony ve Spartě byly ještě lepší, ale osobně jsem teď prožil docela slušnou sezonu. Měl jsem šestnáct zápasů bez gólu po Novém roce, pak mi to tam zase začalo padat, takže se to zvedlo. Koukám na to teď trošku jinak. Už mi není 24 let, nepotřebuju trhat rekordy, abych se dostal ven. Hraju za Spartu, chci tady být a týmu chci pomoct bodya góly ve správných momentech. Nekoukal jsem na svoje osobní statistiky, pro sebevědomí je ale vždycky jednodušší, když se vám daří. Na druhou stranu se snažím týmu pomáhat i jinak – prací na oslabení nebo tak. Když to vezmu jako celek, sezona nebyla vůbec špatná. Až teď na konci se přidaly nějaké zdravotní problémy.

Berete se tedy za jednoho z lídrů, na kterých bude velká zodpovědnost?

V té pozici jsem už čtvrtý rok a vím, jak to chodí. Většinou to bývá tak, že když se to nepodaří, většinou se vina hází na lídry a kluky, kteří by to měli táhnout. Tak to prostě bylo, je a bude.

Teď hraje agresivně

Dobré výkony vás znovu vystřelily i do reprezentace. Bylo by velkým lákadlem zahrát si na domácím mistrovství světa?

Lákadlo to určitě je asi pro každého hokejistu. Na druhou stranu je to z pozice mě jako hráče ještě hrozně daleko. Teď se chci soustředit na play-off se Spartou a vyhrát tady. Pak uvidíme, co se bude dít. Hráčů, kteří se tam můžou dostat, je spousta a asi bude záležet na aktuální formě a na tom, kdo bude volný z NHL. Teď je to pro mě strašně daleko.

Pro vás sparťany by účast na mistrovství byla ještě speciálnější tím, že se hraje ve vaší domácí aréně, ne?

Je to naše aréna, takže by to bylo hezké. Atmosféra na mistrovství bude asi ještě o level výš než v extralize. Nechci to srovnávat třeba s finále extraligy, ale přece jenom mistrovství je ještě o malinko výš a poblázní celý národ.

V nároďáku už jste něco odehrál, co říkáte tomu, jak se hra změnila pod trenérem Radimem Rulíkem?

Je to změna. Tenhle styl je pro mě určitě jednodušší než tam jen stát. Je to ale obrovsky náročné, takže to nebude určitě jednoduché pro kluky, kteří tam budou. Pro diváky je to samozřejmě parádní a přineslo to i výsledky. Až teď poslední turnaj nebyl úplně vyvedený. Je tam pan Rulík, je tam Pleky (Tomáš Plekanec), je tam Židlický… Všichni mají obrovskou spoustu zkušeností. Hokej se žene nějakým směrem a oni to vidí, takže se teď hraje agresivně.

Proti Tomáši Plekancovi jste ještě nedávno nastupoval jako soupeř, teď je vaším trenérem v reprezentaci. Zajímavý zvrat, že?

Měl jsem tu čest s Plekym hrát na mistrovství světa, takže jsem ho jako hráče poznal. Je to obrovsky zkušený člověk, národnímu týmu má hodně co dát. Je tam na správném místě. Klobouk dolů za to, jak vystupuje a jak se chová i jako člověk. Je jenom dobře, že ho tam máme.