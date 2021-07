Český hokejový brankář Petr Mrázek se jako nechráněný volný hráč dohodl v NHL na tříleté smlouvě s Torontem. Kontrakt mu zajišťuje celkový příjem 11,4 milionu dolarů. Z týmu Maple Leafs odchází Frederik Andersen, který zamířil do Caroliny, kde Mrázek odchytal poslední tři sezony.

Welcome to Toronto, Petr!



?️ We’ve signed goaltender Petr Mrázek to a three-year contract. #LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 28, 2021

Mrázek si finančně polepší

Devětadvacetiletý Mrázek si finančně o něco polepší. Dvouletá smlouva ze začátku července 2019, kterou s Hurricanes uzavřel, zněla na 6,25 milionu dolarů. O pozici v brankovišti by se měl podělit se stejně starým Jackem Campbellem.

"Potřebujeme nějakého soutěživého partnera pro Jacka Campbella a nechat je oba bojovat o místo v brance. Jack má za sebou skvělou sezonu a hodně mu věříme. Těšíme se ale také, že bude i v příští sezoně pokračovat ve stejném duchu a dělat další kroky dopředu," uvedl minulý týden generální manažer jednoho z nejslavnějších sportovních klubů světa Kyle Dubas.

Welcome to the blue & white, David ?⚪️



?️ We’ve signed forward David Kämpf to a two-year contract. #LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 28, 2021

V uplynulé sezoně v dresu Caroliny odchytal Mrázek vinou zranění jen 12 utkání v základní části s průměrem 2,06 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 92,3 a vychytal třikrát čisté konto. V play off měl ze dvou duelů průměr 3,9 a úspěšnost 87,3. V NHL působil také v Detroitu a Philadelphii.

V Torontu podepsal dvouletou smlouvu i český útočník David Kämpf z Chicaga. Bývalý chomutovský na tom vydělal, ročně si přijde na 1,5 milionu dolarů.

Jaškin za Arizonu

Útočník Dmitrij Jaškin se podle očekávání vrací z Kontinentální ligy do NHL, kde podepsal roční smlouvu s Arizonou. O návratu českého hokejisty s ruskými kořeny do zámoří informovala ruská i americká média již po skončení předešlé sezoně, na konci května oficiálně rozvázal smlouvu s Dynamem Moskva.

Osmadvacetiletý Jaškin měl s Dynamem smlouvu ještě na příští sezonu, kontrakt však obsahoval výstupní klauzuli pro NHL. Účastník dvou mistrovství světa a Světového poháru v zámořské soutěži odehrál v letech 2013 až 2019 více než 300 zápasů za St. Louis a Washington.

It's official.



We've signed forward Dmitrij Jaškin to a one-year contract. ?️https://t.co/DCPA1LwnOq — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) July 28, 2021

Předloni posílil Jaškin moskevské Dynamo a stal se jednou z hlavních hvězd KHL. Loni byl jako první český hokejista vyhlášen nejužitečnějším hráčem základní části poté, co v 58 zápasech nastřílel 31 branek a připsal si 63 bodů. V uplynulém ročníku se díky 38 gólům z 59 utkání stal jako třetí český hráč nejlepším střelcem. Více gólů dal v základní části KHL jen Sergej Mozjakin v sezoně 2016/17, v níž nasbíral 48 branek.

"Jsme velmi rádi, že jsme podepsali smlouvu s Dmitrijem. Je to velký, silný a zkušený útočník, který má za sebou dvě výborné sezony v NHL. Bude dobrou posilou pro náš útok," řekl generální manažer Bill Armstrong na klubovém webu.

Rittich do Nashvillu

Novým působištěm hokejového brankáře Davida Ritticha v NHL bude Nashville. S Predators podepsal osmadvacetiletý gólman roční smlouvu, která mu podle zámořských médií zajišťuje plat 1,25 milionu dolarů.

Rittich působí v NHL od roku 2016, kdy se upsal Calgary. Postupně se prosadil na pozici jedničky Flames, odkud jej ale vytlačil Švéd Jacob Markström. Letos v dubnu byl Rittich vyměněn do Toronta, za které si zachytal jen čtyřikrát. Jeho hlavním úkolem bylo krýt záda jedničce Jacku Campbellovi.

David Rittich is the new backup for Juuse Saros in Nashville. One year deal with $1.25M caphit. pic.twitter.com/Jv5EkDvwKu — Andy & Rono ? (@HockeyStatsCZ) July 28, 2021

Nashville dosud spoléhal na finskou dvojici Pekka Rinne - Juuse Saros. Osmatřicetiletý Rinne ale ukončil aktivní kariéru a Saros je momentálně bez smlouvy.

Odchovanec Jihlavy v NHL zatím odchytal 134 utkání s průměrem 2,82 inkasované branky na zápas a úspěšností 90,7 procenta. Čtyřikrát poté účastník Utkání hvězd v sezoně 2019/20 udržel čisté konto. V play off strávil na ledě jen necelých 17 minut v loňském roce.

Simon se vrací do Pittsburghu

Hokejový útočník Dominik Simon se v NHL vrací do Pittsburghu. Podle zámořských médií podepsal šestadvacetiletý hráč s Penguins roční dvoucestnou smlouvu, která mu v případě působení v hlavním týmu zajišťuje plat 750.000 dolarů.

Simon působil v Pittsburghu, který jej v roce 2015 draftoval ve třetím kole, v letech 2015 až 2020. Před začátkem minulého ročníku odešel do Calgary, kde se výrazněji neprosadil. Za Flames odehrál jen jedenáct utkání, ve kterých neskóroval.

Welcome back, Dominik Simon!



The Penguins have signed forward Dominik Simon to a one-year contract. The two-way contract runs through the 2021.22 season and carries a value of $750,000 at the NHL level.



Full details: https://t.co/moSaGlo39x pic.twitter.com/wzx2BpGB2c — Pittsburgh Penguins (@penguins) July 28, 2021

V dresu Penguins se mu dařilo více. Ve 173 utkáních nasbíral 64 bodů za 19 branek a 45 asistencí. Občas nastupoval i v elitní formaci po boku kapitána Sidneyho Crosbyho.

Šustr podepsal s Tampou

Hokejový obránce Andrej Šustr se vrací do NHL. Třicetiletý český reprezentant podepsal roční dvoucestnou smlouvu s úřadujícím dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru Tampou Bay Lightning.

Šustr hrál za Tampu Bay v letech 2013 až 2018, poté působil sezonu v Anaheimu a v roce 2019 se vrátil do Evropy. Poslední dvě sezony strávil účastník letošního mistrovství světa v KHL v dresu Kunlunu.

We have signed forwards Gabriel Dumont and Charles Hudon, defensemen Darren Raddysh and Andrej Sustr, and goaltender Maxime Lagace to one-year, two-way contracts.https://t.co/Iylx1GnTdw — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 28, 2021

Odchovanec Plzně dosud v NHL odehrál v průběhu sedmi sezon 324 zápasů, ve kterých vstřelil deset branek a přidal 53 asistencí. Další dva góly a tři asistence zaznamenal ve 46 utkáních play off.

Vedle Šustra vedení Tampy Bay podepsalo roční dvoucestné smlouvy s brankářem Maximem Lagacem, obráncem Darrenem Raddysem a útočníky Gabrielem Dumontem a Charlesem Hudonem.

Tomas Nosek agrees to 2 years $3.5 deal with the Bruins. AAV $1.75 mil — Darren Dreger (@DarrenDreger) July 28, 2021

Nosek za Pastou do Bostonu

Český útočník Tomáš Nosek mění podruhé v NHL působiště. Po Detroitu a Vegas bude hrát za Boston. S Bruins uzavřel jako volný hráč dvouletou smlouvu na 3,5 milionu dolarů.

Osmadvacetiletý Nosek si trh volných hráčů vyzkoušel už v říjnu, ale zůstal nakonec ve Vegas. Klub s ním tehdy podepsal roční smlouvu na 1,25 milionu dolarů. Dres Golden Knights oblékal od roku 2017, kdy si ho nováček NHL vybral během rozšiřovacího draftu.