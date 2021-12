První gól, ale zároveň i prohra Kladna. Jaké se budou mísit vzpomínky na zápas ve Varech? V hlavě mi určitě zůstane ten gól. Každý, kdo dal v extralize svůj první gól, tak si to pamatuje. Ale samozřejmě mě hrozně mrzí, jak to dopadlo. Ve třetí třetině jsme měli nakročeno k obratu. Cítil jsem, že gólem jsem nastartoval kluky a začalo se nám dařit. Pak dali nádherné góly. Škoda jen, že jsme nedali pátý na vyrovnání. Bylo to blízko. Rád vyhrávám, takže mě každá prohra mrzí. Musíme se z toho oklepat a hrát tak, aby to kluci příště v Třinci uhráli.

Živá voda čtvrté lajny nakonec těsně Rytířům nestačila

Bylo na střídačce hodně cítit, jak gól nabudil tým?

Určitě. Jsem rád, že jsem mohl pomoct. Každý start v extralize je pro mě za odměnu. Jsem rád za každou vteřinu, kdy můžu být na ledě. Jsou to obrovské zkušenosti.

Jak vůbec padl?

Vzal jsem puk v naší obranné třetině, rozvezl jsem ho a přihrál do křídla. Dostal jsem ránu od obránce, tak jsem dojížděl se zpožděním. Kluci si to dali, nahráli mi mezi kruhy a trefil jsem to parádně.

Byl jste i u čtvrtého gólu…

To bylo hrozně důležité. Měli jsme ještě dost času do konce. V tu chvíli byly Vary na lopatkách a byly tam velké šance vyrovnat. Bohužel to nepřišlo. Ale může nás to hodně povzbudit do příštího zápasu. Kluci díky tomu budou příště silnější.

Problém byl spíš v první třetině.

Je to tak. V kabině jsme si ale řekli, proč bychom to nezlomili. Škoda, že jsme to nezačali lámat už ve druhé třetině. Kdyby padly góly tam, bůhvíjak by to vypadalo. Třeba bychom i vedli.

Poklepání od Jágra

Kde se to zlomilo, že váš výkon v druhé půli byl natolik odlišný od té první?

To je hokej. Dali jsme gól a všechny to nakoplo. Škoda, že jsme ale zase rychle inkasovali. Když dáme gól, jsme na koni. Náhle se strachuje druhý tým, který musí zase hrát. Nám to začalo padat. Zvlášť ve třetí třetině byla na střídačce euforie. Šli jsme všichni nadoraz. Pak už rozhodují maličkosti.

Kam půjde puk, jímž se poprvé trefil?

Asi na poličku. Zatím tam nemám žádnou trofej, tak uvidíme, kolik tam toho bude. Nebudu předvídat. Může se stát cokoliv. (usmívá se)

Máte za sebou turbulentní sezonu, kdy jste začínal v Kadani. Jaká je z vašeho pohledu?

Je to sezona plná zlomů, první mezi muži. Tak to asi musí být. Někdy se daří víc, někdy míň. V mém věku je asi normální, že výkony jsou ještě nestálé.

Ševc už podruhé u gólu přes celé hřiště! Tentokrát smutnil

Jaké jsou skoky z první ligy do extraligy?

Obrovské. Rychlost je úplně někde jinde. Protihráči jsou o třídu výš. Ale i spoluhráči jsou v jiné třídě. Já je jen doplňuji. Je to obrovská zkušenost.

(přichází Jaromír Jágr a Davida Routu poklepává na znamení gratulace.)

Jaká byla tahle gratulace?

Opravdu moc fajn. Je to krásný pocit, když vám někdo takový pogratuluje. Ale během zápasu jsem se soustředil jen na hru a snažil se hrát co nejlépe.

Pochválí vás podobně i tatínek, který je bývalým hokejistou?

Já nevím. Táta je v tom takový zvláštní. Ale dá mi dost najevo, abych neusnul na vavřínech a zabral i dál.

Sledujete juniorské mistrovství světa, kde hrají Kladeňáci Ticháček nebo Urban?

Určitě. Loni jsem s Tíchou seděl ve třídě, takže mu fandím. Koukal jsem i na dvě třetiny s Německem.

Jan Šejhl