A že se šťastná tisícovka českých fanoušků bude mít na co těšit. Poslední domácí utkání hokejové reprezentace v roce 2021, navíc proti silnému Finsku. A také s jedním speciálním dárkem přímo na ledě.

Dárek, který však už s předstihem rozbalil trenér Filip Pešán se svými kolegy při oznamování nominace na ruský hokejový turnaj. Někteří nevěřili, jiní jen nevěřícně kroutili hlavou. Ale je to tak, dres národního týmu skutečně oblékne po třech a půl letech nynější olomoucký tahoun David Krejčí.

„Je to velice příjemné být zase zpátky v nároďáku, hodit si na sebe ten dres. Na zápas se velmi těším. Je tu dost kluků, které znám, i samotné přivítání bylo fajn,“ zhodnotil první dojmy bývalý snajpr bostonských medvědů.

Do akce jdou Krejčí a spol. Generálka na Peking se blíží, hrozí i „zrada“ NHL

Naposledy v reprezentaci po boku Pasty

V utkání proti Finům se postaví na svůj oblíbený střed útoku, na kraje si k sobě postaví své kamarády Michala Řepíka a Vladimíra Sobotku. A bude třeba zbystřit zrak, jelikož půjde o jediné Krejčího představení v národním týmu.

Do Ruska totiž s týmem nakonec neodletí. „Je to teď s covidem a všemi věcmi okolo poměrně složité. Mám nyní doma i americkou část rodiny, tak chci být s ní,“ prozradil Krejčí.

Naposledy se rodák ze Šternberka představil v dresu reprezentace na mistrovství světa v Kodani před třemi lety. Zde vytvořil neuvěřitelné duo se svým tehdejším spoluhráčem Davidem Pastrňákem, za pět zápasů nastřádal hned šest kanadských bodů.

Jenže ani to na návrat medailových žní do českých krajin nestačilo. Národní tým padl ve čtvrtfinále se Spojenými státy 3:2 a prodloužil tak místy už únavné čekání na úspěch. A to tehdy Krejčí nemohl vůbec tušit, že bude čekat až dodnes…

Pokud však budeme chtít zavzpomínat na úplnou premiéru pětatřicetiletého matadora v reprezentaci, tak se po časové ose vrátíme již do roku 2004, kdy se tehdy čerstvě zletilý talent ukazoval zámořským skautům na šampionátu do osmnácti let. A získal svůj velký první bronz.

Turnaj v Kanadě? Povolejte Krejčího!

Odkroužil si mimo jiné i dvě mistrovství dvacítek, zazářil zejména na tom druhém. V kanadském Vancouveru patřil s šesti kanadskými body mezi nejlepší hráče českého týmu, a právě zde si tehdy řekl o vzácnou pozvánku do organizace Bostonu.

Velká premiéra v seniorském dresu se lvem na hrudi však přišla až v roce 2008 na mistrovství světa hraném v Kanadě, kde to Krejčí už moc dobře znal. Jako mladý štírek naskočil do pěti utkání, ale bodově se tentokrát neprosadil. Češi nakonec vypadli (opět) ve čtvrtfinále se Švédskem.

O rok později, už jako stálý člen kádru Bruins, byl nominován do týmu pro nadcházející olympiádu ve Vancouveru 2010. A na turnaji v zemi javorových listů naprosto zazářil. Jako jeden z mála si vysloužil pozitivní hodnocení.

Z olympiády chci medaili, hlásí Krejčí. S Pastou si párkrát za týden napíšeme

Nastupoval ve třetí formaci po boku křídel Tomáše Fleischmanna s Martinem Eratem a postupně v turnaji nasbíral tři kanadské body a velice kladné čísílko +2 ve statistice plus-minus. Díky jeho trefě v prodloužení s Lotyšskem se český tým podíval „alespoň“ do čtvrtfinále.

Sbohem všemu smutku v reprezentaci dal Krejčí na šampionátu v roce 2012, kdy s národním týmem vybojoval dosud poslední bronz do vitríny síně slávy. Šternberský rodák si na turnaji v Helsinkách vystřílel sedm bodů, a navíc vítěznou trefou rozhodl duel o bronzový kov.

Nominace do Pekingu je téměř jistota

Od té doby si vítěz Stanley Cupu z roku 2011 zahrál už jenom na další olympiádě v Soči a o čtyři roky později také na již zmíněném šampionátu v dánské Kodani. A tam rovněž naposledy za sebe svlékl dres hokejové reprezentace.

Uběhlo 42 měsíců. Počet týdnů ani netřeba sčítat. Čekání bylo opravdu dlouhé, ale fanoušci se konečně dočkali. Sice jen na pouhých 60 minut, ale stále s vidinou toho, že to rozhodně není naposledy.

Krejčí se s rodinou zabydlel v Olomouci. Je spokojený, prozradil agent

Za dveřmi je totiž olympiáda v Pekingu a jméno David Krejčí údajně figuruje ve všech plánech trenérského sboru. „Zatím olympiádu neřeším. Teď mám před sebou čtvrteční zápas, to je důležité. Není dobré koukat moc dopředu,“ řekl.

Jedno je však jisté. Tohle bude bez debat ostře sledovaný comeback. A trenér Pešán má jedno zbožné přání: „Davide, hlavně se nezraň. Dobře víš, že tě v Pekingu budeme potřebovat.“