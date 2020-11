Jak jste snášel období nucených prázdnin?

Konečně se něco hnulo. Už to vypadalo na konec hokeje a sportu v Česku. Jsou tady důležitější věci než hokej, ale když člověk vidí, jak soutěže všude kolem v Evropě jedou a tady furt nic, tak to člověka štve a honí se mu myšlenky, co budu dělat, půjdu jinam, nepůjdu jinam.

Štval vás přístup vlády vůči profesionálnímu sportu?

Situace v Česku je vážná, tady se nejedná o sport. Vadí mi, co se celkově u nás děje, ta informovanost, vytváření paniky a chaosu, kdy se jeden den něco schválí a druhý je to zas jinak. Navrhoval bych nějakou trestní zodpovědnost politiků za jejich výroky. Tady se rozhodnutí mění z hodiny na hodinu a obyčejný člověk, který má firmu nebo chodí do práce, tak neví, co má dělat. Netuší, co se bude nebo nebude dít, kolik si má schovat peněz, jestli je vůbec dostane. Samozřejmě tato situace je obtížná, ale tohle se nesmí stávat.

Zvažoval jste, že Česko opustíte?

Mám věk a nemůžu podepsat smlouvu s Petrohradem (smích). Na druhou stranu, mám hokejově ještě něco před sebou a nechci jenom sedět doma. Když ale člověk vidí, jak se k tomu někteří politici staví, že zastavení sportu je jim úplně jedno a starají se jen o svoje koryto a my jsme pouze ti, co jim přitěžují starosti, tak potom člověka napadne, že odjede do ciziny… Měl jsem už dokonce v plánu jet na dovolenou do zahraničí. Nemělo smysl tady být a nechtěl jsem v tom rodinu nechat. Myšlenky jsem měl různé.

Jednal jste o nějakém angažmá v zahraničí?

Nejednal jsem s nikým, ale myšlenky byly různé. Takový život, jaký je teď v Česku, mě nebaví. Nedívám se na situaci z pohledu sportovce ale obyčejného člověka. Dobře, zavřeli nám práci, ale to se stalo také lidem v restauracích a podobně. Spíš jde o to, co přijde později, kdo nám co zas nařídí a kdy nás zavřou, aniž by to situaci nějak řešilo.

V sobotu vás čeká restart extraligy a na led jste se po víc než třítýdenní pauze vrátili ve středu. Postačí vám tři dny tréninku?

Potřebovali bychom tak dva týdny. V sobotu se bude hrát, takže se musíme připravit, aby se nikdo nezranil, aby se nestalo nic vážného a postupně se do toho dostávat. Člověk nemůže přijít po třech týdnech na zimák a za tři dny hrát. Musíme se s tím ale popasovat a i když to bude trochu nebezpečné, aspoň, že se něco děje.

Bude návrat podobně těžký jako v létě?

Ještě horší. Uvidíme, snad se do toho brzy dostaneme.

Jak jste trénoval v době volna?

Věnoval jsem se jen udržovací přípravě, víc nedávalo ani význam, protože se restart extraligy pořád posouval. Tělo se taky nedá udržovat nějaký vrchol, když žádný není.

Co jste vůbec dělal, když jste měl v uplynulých týdnech víc času?

Snažil jsem se jednou denně trénovat a pak jsem se staral o děti. Chodili jsme ven a pouštěli jsme draky, ale co je to za život?

Týká se vás distanční výuka?

Dcera je v první třídě, takže to má nejhorší, protože se učí psát. Manželka to nějak zvládá, ale co z dětí bude, to neví nikdo.

Kdo se s dcerou učí?

Samozřejmě že se s ní připravuje manželka, já mám svých starostí dost. (smích)