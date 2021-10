"Smlouva o spolupráci byla ukončena na základě vzájemné dohody. Obě strany se dohodly, že žádný další komentář k tomu poskytovat nebudou," řekl tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund ČTK. Podobně svůj odchod okomentoval i samotný Lener. "Skončil jsem na svazu dohodou. Nepokračuju už v žádné funkci. To je všechno, co vám k tomu můžu říct. Dohodli jsme se, že důvody nebudeme uvádět," uvedl Lener pro sport.cz, který o jeho konci na svazu informoval jako první.

Šestašedesátiletý Lener působil na svazu od roku 2010. Nejprve jako svazový šéftrenér, poté měl i další funkce. Naposledy byl manažerem rozvoje hokeje a měl na starosti například náborové akce pro mládež. Tam jej od 15. října nahradili podle informací na svazovém webu Tereza Menčíková a Lukáš Jankovič.

Zatímco oficiálně Lener skončil po vzájemné dohodě, hlavním důvodem byl údajně jeho konflikt s Králem poté, co deník Sport zveřejnil informace, že nejvyšší muž českého hokeje během vojenské služby spolupracoval s kontrarozvědkou. Král se za to odmítl omluvit a zdůraznil, že má svědomí čisté.

Ve funkci jej následně podržel i výkonný výbor ČSLH, ale Král se rozhodl, že ve funkci v červnu příštího roku skončí. Lenerovi se to ale podle informací webu sport.cz nelíbilo a Královi to řekl. Ten jej vyhodil. "Jestli na můj konec měla vliv kauza pana Krále? Nechám to na vás," uvedl Lener.