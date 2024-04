O dva kroky blíž. Pardubičtí hokejisté zvládli oba domácí duely semifinálové série proti Litvínovu a na sever Čech tak odjíždí s obrovskou výhodou. Vyhráno ale zdaleka ještě nemají… Verva ukázala, že nedá Dynamu nic zadarmo a bude bojovat ze všech sil, aby si zajistila finále. O rozhodujících faktorech v prvních dvou střetnutích i očekáváních pro boje v Litvínově se rozmluvili Libor Hájek s Patrikem Poulíčkem.

Pardubice zvládly i druhou semifinálovou bitvu, když porazily Litvínov 3:0 po brankách Vondráčka, Pauloviče a Poulíčka. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

2:0. Dynamo zvládlo i druhé domácí semifinálové představení. Fanoušci se dočkali i ve druhém střetnutí vyrovnané bitvy, kdy do samotného konce nebylo jasné, zda si Pardubice dokráčí pro vítězství.

"Byl to podobný zápas jako ten první, kdy jsme se přetahovali s Litvínovem o jeden gól. Jsme rádi, že se nám ve druhém utkání podařilo vstřelit první gól, což do naší hry přineslo trochu klid. Oni pak museli hrát více ofenzivně. Stejně to ale byl těžký zápas. Rozhodla trpělivost, obětavost a víra v soustředěný výkon po celých šedesát minut, i když nám to trochu uklouzlo ve druhé části. Přesto jsme dokázali udržet vedení a odolali jsme tlaků Vervy," hodnotil střetnutí Patrik Poulíček, který se prosadil necelé tři vteřiny před závěrečnou sirénou.

Svěřenci trenéra Zadiny se přesouvají teď na sever Čech, kde se dá očekávat dost podobný vývoj.

"Myslím, že to bude úplně stejné. Je možné, že tam padne nějaký gól nebo dva a hra se trochu více otevře, ale domnívám se, že styl hokeje se nezmění, a že hra bude podobná jako tady," říká pardubický útočník, kterého doplňuje i obránce Libor Hájek: "Bude se hrát na menším kluzišti, kde to může být trochu o něčem jiném, ale nám to paradoxně může vyhovovat. Věřím, že to bude i zábavnější."

S Litvínovem se zajisté jedná o více ofenzivní podívanou, byť branky ne a ne přibývat…

"Řekl bych, že ve srovnání s předchozí sérií s Hradcem je tenhle hokej více ofenzivní. Ačkoliv výsledky jsou trochu skromné. co se týče gólů, tak si myslím, že je to ofenzivní podívaná. Uvidíme teď, co na nás vymyslí u nich. My se na to ale připravíme," vyhlašuje Poulíček.

S tím, že zatím v semifinálové sérii nepadají góly, se pojí fakt, že ozdobou obou zápasů byli především brankáři.

"Oba chytají výborně. Litvínovský gólman chytá skvěle a naše úloha je znepříjemnit mu to, dostávat se mu pod kůži do brankoviště a dorážet odražené puky zpět do brány," uvědomuje si střelec třetí branky a jeho slova doplňuje i Libor Hájek: "Je skvělé, že se můžeme spolehnout na "Wildu". Chytá skvěle a je to totální opora. Jsem moc rád, že ho můžu mít za zády."

Právě Libor Hájek zažívá v letošní sezoně svoji premiéru. Vůbec poprvé se totiž prohání po českých kluzištích během play off…

"Musím se přiznat, že jsem to čekal jiné, možná více zákeřné. Má to hodně vysokou úroveň a je to celkově náročné. Bruslí se nahoru dolů a je spousta šancí. Lidi to taky musí bavit," dodává.

