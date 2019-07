Rozhodly ambice. Chci se s Kometou porvat o titul, říká Plekanec

Proto je v Kometě. V klubu, který má každý rok nejvyšší ambice. Dohodl se na roční smlouvě a s brněnským celkem už absolvoval v pondělí první společný trénink. „Cítil jsem se jako vždycky poprvé na ledě po dovolené. Takže nic moc,“ usmíval se po drilu šestatřicetiletý centr.

Co rozhodlo pro Kometu?

V první řadě zájem Komety a Libora Zábranského, abych po minulé sezoně pokračoval. Také ambice klubu. Brno hraje vždy vysoko, má skvělý mančaft. V posledních třech sezonách vyhrálo dva tituly.

Z jakých nabídek jste ještě vybíral?

Rozhodoval jsem se jen mezi Kladnem a Brnem. Ostatní nabídky z extraligy nebo ze zahraničí, které mě potěšily, jsem ale neřešil.

Očima experta Jakuba Koreise:

„Tomáš Plekanec je hráč s velkým jménem. Loni jeho výkony v Brně asi nebyly ideální. V Kladně hrál nižší soutěž, což se s Kometou nedá srovnávat. Otázka je, jakou si tehdy procházel životní situací, když byl na jihu Moravy. Teď je v Kometě nastálo a určitě bude platnější. Je velká posila, ale zároveň si nemyslím, že ve svém relativně pokročilém věku bude rozdílový hráč.“

Budou na vás v Kladně naštvaní?

Věřím, že ne. Snad to vezmou tak, jak to je. Už loni při návratu ze zámoří jsem říkal, že Kladnu pomůžu zpátky do extraligy. Povedlo se a jsem za to rád. Snad se v nejvyšší soutěži usadí na delší dobu a budou z ní v Kladně mít radost.

Chtěl vás Jaromír Jágr moc?

O tomhle to nebylo. Jak jsem už říkal, šlo o ambice klubů, které jsou momentálně trochu jiné. Jarda potřebuje dát příležitost mladým klukům a soustředit se na to, aby se Kladno stabilizovalo v extralize a hrálo v ní déle než rok. Nicméně věřím, že Kladno bude opravdu nebezpečné. Má výborné kluky a nebude to snadný soupeř. Rozhodně se nesmí podcenit, vím, co dovede.

Jak moc pro vás budou speciální zápasy proti Kladnu?

Asi hodně. Přece jen Kladno je můj domov, vyrostl jsem tam. V minulé sezoně jsme tam udělali krásný úspěch, takže vzpomínky mám nádherné. Teď se ale snažím koukat dopředu, soustředím se na nadcházející ročník a chci pomoct Kometě v boji o titul.

Za Kometu jste loni naskočil do šestnácti zápasu. Jaký ve vás zanechala dojem?

Výborný, i proto jsem zpátky. Byl jsem v Brně opravdu moc spokojený, tým mě přijal parádně. Také jsou tu skvělí fanoušci. Před takovou kulisou jako tady se nehraje všude.

Hrála roli ve vašem návratu do Komety i vaše partnerka a brněnská rodačka Lucie Šafářová?

Je to takový bonus, že to vyšlo takhle, ale jak už jsem řekl, hlavní důvody byly ty, které jsem zmínil. Moje kariéra se chýlí ke konci, ať chci, nebo ne. Nevím, jak dlouho ještě budu hrát, ale chci se porvat o titul. S Kometou tuhle šanci mám.

Co říkáte na současný kádr Komety?

Je v něm několik dobrých mladých hráčů. Vrátil se Luboš Horký, který proti nám hrál v baráži a byl výborný. Je tu Karel Plášek, ze zámoří přišel Filip Pyrochta. Mužstvo sice může vypadat staře, ale jsou v něm mladí kluci, kteří se budou postupně zvedat. Je tu dobrý mix, který může dojít daleko.

Navíc pokračuje Martin Erat. Překvapilo vás to?

Byli jsme trochu v kontaktu, takže jsem něco věděl. Musím se přiznat, že do poslední chvíle jsem netušil, jestli bude pokračovat. Je to pro mě příjemné překvapení a samozřejmě jsem rád, že tu Martin bude. Má obrovské zkušenosti, dvakrát s Kometou vyhrál titul. Je to velká posila.

Už jste probíral s novým koučem Petrem Fialou vaši roli v týmu?

Na to je ještě brzy, uvidíme. Kometa má spoustu mladých hráčů, které jsem poznal loni, a těším se na ně. Rád jim pomůžu a předám zkušenosti, které jsem v kariéře získal. Ale ať už to bylo v Kladně, nebo v Brně, tohle je pro starší hráče normální. Když jsem byl mladší, také jsem potřeboval zkušenosti a koukal jsem na starší hráče.