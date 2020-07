Sice jste předesílal, že do zámoří se vracet nechcete, ale nehlodalo ve vás pokušení rozhodnutí změnit, hecnout se a ještě jednou se poprat o Stanley Cup?

Opravdu ne. V rozhodování hrála roli řada faktorů, kvůli kterým jsme si řekli, že už zůstaneme doma. A další události, které nyní jsou, mě v tom jen utvrzují. Třeba to, jak se to teď v Americe odvíjí. Fotbalisté jsou v Disney Worldu, NBA také přemýšlí, co dál. Ale kvůli toho to nebylo. Já se rozhodl na základě rodiny, našich pocitů a musím říct, že toho nelituju.

Oddechl jste si, když generální manažer Dallasu Jim Nill a později i NHL prohlásili, že hráči, kteří nechtějí, se vracet nemusí a nebudou sankcionováni?

Samozřejmě mi trochu spadl kámen ze srdce, ale spíš mi šlo o to, aby vše bylo vyřešeno v týmu, kde jsem hrál. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale je mi jedno, co si myslí lidé nebo NHL. Záleží mi jen na tom, co na to klub, v jehož barvách hraju. S manažerem jsme to probrali, on mé rozhodnutí pochopil, přijal to perfektně. Měl jsem radost z toho, jak se zachoval. I když to rozhodnutí není veselé, bylo to hodně emocionální, tak musím zdůraznit, že si za ním stojím. Člověk si říká, jestli chce skončit takovým způsobem, byla to složitá situace, ale v klubu se k tomu postavili super, a to mě potěšilo. O to to bylo příjemnější a jednodušší.

Jste v kontaktu se spoluhráči, třeba Radkem Faksou? Máte informace, jak to na začátku kempů vypadá?

S Fíkusem jsem v kontaktu, ale teď jsme se nebavili, takže nevím, jestli se něco změnilo. Jen vím, že dlouho měli tréninky ve skupinkách po šesti, ale mám dojem, že v pondělí měli první společný. Tím oficiálně začal kemp. Jinak ale zpráv moc není.

Takže si říkáte, že jste rád, že jste nejel?

To ne. Já se prostě rozhodl na jiných faktorech v čele s rodinou, nikoli na podmínkách, za jakých se NHL dohraje. Bohužel, nebo možná bohudík, už nejsem úplně nejmladší a mám v životě jiné priority. Ty se přehodily z hokeje na rodinu, nechtěl jsem zmeškat určitou etapu života. Mám děti, které vyrůstají, slaví narozeniny a podobně, což jsou chvíle, které jsem už nechtěl zmeškat.

Budete zbytek sezony NHL sledovat?

Vyloženě to sledovat kvůli časovému posunu nebudu, ale koukat budu určitě na Dallas. Nevím, jestli přímo on-line, ale když se probudím, tak mrknu, jak hráli. Navíc jsem s kluky v konverzační skupině, ještě mě nevyhodili. (usměje se) V zákulisí pořád budu.

Když to uzavřeme, v srpnu už nastoupíte v dresu extraligových Vítkovic?

Asi tak. Uvidíme, kdy to bude přesně možné, protože tam jsou ještě určité klauzule, co týká kolektivní smlouvy mezi NHL a hráčskou asociací. Nicméně věřím, že bych brzy mohl s Vítkovicemi podepsat reálnou smlouvu a vše bude oficiální.

V jaké fázi individuální přípravy se nyní nacházíte?

Už budu pomalu finišovat, protože kolem 27. července se jde na led a ještě si nejsem jistý, jestli půjdu s ostatními hned ze startu. K tomuto datu, nebo někdy okolo 1. srpna, to ale pomalu šteluju, že bych se mohl připojit. Do té doby budu pořád na suchu.