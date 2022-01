Někteří na šanci čekají roky, vy jste ji dostal po dvaceti odehraných zápasech na farmě hned v první sezoně za mořem. Ale přeci jen, nebylo to dlouhé čekání?

Ani to nebylo moc dlouhé. Věděl jsem, že bude ohromně těžké se hned po kempu dostat do sestavy. I když jsem udělal dobrý dojem, říkali mi, že chtějí, abych se rozehrál na farmě. Že to tak chtějí u většiny hráčů, pokud nejde o nějaký obrovský talent z prvního kola draftu. Takže jsem vlastně spíš nepočítal s tím, že by to mohlo být už teď. Pomohl tomu i covid. Šanci dali mně a jsem za to obrovsky rád.

Kdy bylo jasné, že opravdu nastoupíte? Jak jste se to dozvěděl?

Byl jsem nejprve v „Taxi squad“ (rezervní soupiska pro případ nákazy covidem v hlavním týmu, pozn. red.), takže jsem s týmem cestoval už do Las Vegas (utkání s Golden Knights se hrálo 9. ledna, pozn. red.). V Columbusu se ráno testovalo a tam jsem se na snídani dozvěděl, že McCabe má covid. Trenér Marc Crawford mi řekl, že jdu do zápasu. Napřed říkal, že budu hrát ve třetí pětce. Test Setha Jonese byl nejprve tak napůl, nevědělo se. Měl i rozbruslení, ale pak jsme se dozvěděli, že je také pozitivní. Trenér mi poté řekl, že budu místo něho hrát i přesilovku! Nakonec jsem hrál ve druhé obranné dvojici s Rileym Stillmanem. Takže to bylo narychlo, ale byl jsem připraven do zápasu.

Komunikace s parťákem v obraně fungovala při premiéře bez problémů?

Ta komunikace probíhá vždy podobně. Se Stillmanem jsme si vyhověli dobře už v přípravném zápase. I možná proto nás dali trenéři k sobě. Hraje se mi s ním zatím dobře.

Hlavně kouč Marc Crawford údajně stál za tím, že jste dostal velkou důvěru. Hrál jste skoro 24 minut. To vám hned tolik věřil?

Musím říct, že jsem byl až překvapený, kolik minut mi dali. Nečekal jsem to a jsem za to hodně vděčný. Nevím, čím to je, že mi tolik věří. Vím, že jsem hrál dobře přípravné zápasy. Jestli mě více sledoval a mám jeho důvěru, tím lépe.

Galvas při debutu okouzlil NHL i spoluhráče. Prosadil ho Crawford

Před zápasem jste kroužil po ledě sám v rámci nováčkovského rituálu. Jak jste si to celé užíval?

Byla to paráda, moc jsem si to užil. Už to samostatné kolečko před zápasem. A zápas? Říkal jsem si, že jsem dlouho nehrál, naposledy 21. prosince. Takže to pro mě byla taková challenge. Ale měl jsem na mysli, že je to pořád stejný hokej, že musím být ve střehu, protože jsou to všechno zkušení a výborní hráči. Dával jsem si na ně velký pozor. Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli – první zápas, první výhra (úsměv). Je dobře, že jsme ten jejich kanón v Columbusu slyšeli jenom dvakrát.

Uvědomujete si, co jste vlastně dokázal?

Je to výjimečný pocit. Vím, že moc klukům se to nestane. Jsem rád, že za tu tvrdou dřinu, kterou jsem za poslední roky udělal, ke mně přišlo štěstí a dostal jsem šanci. Jsem za ni vděčný. Práce tímto teď nekončí.

Více než vy na ledě z vašeho týmu strávil jen obránce Connor Murphy. Ten po zápase přiznal, že na něj vaše hra a klid udělaly velký dojem. Co na to říkáte?

Moc mě to potěšilo. Je hezké, když vás spoluhráč takto za něco pochválí. Jsem nadšený, těším se už na další zápasy. Jestli teda přijdou, doufám, že jo. V dalším utkání (proti Motréalu, pozn. red.) bych měl taky nastoupit.

Cítíte, že by to mohlo vyjít a v týmu Blackhawks se usadíte natrvalo?

Samozřejmě, že se o to snažím. Abych podal každý zápas co nejlepší výkon a dal trenérům do hlavy, že tady fakt chci zůstat už napořád. Uvidíme, jak to bude, až se kluci budou zase postupně vracet z marodky. Zatím makám.

Co na váš debut říkal táta?

Jsem rád, že viděl celý zápas. Bavili jsme se a měl z toho hroznou radost. Je to fakt neuvěřitelné. Třeba před rokem bych to neřekl, že bych mohl první zápas hrát takhle brzy. Myslím, že je na mě táta pyšný. Říkal, že parádní výkon. Jsem rád, že to takhle zhodnotil (směje se).