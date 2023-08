Čeští mladíci porazili v semifinále Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi Finsko jednoznačně 8:2 a po šesti letech si zahrají finále prestižního turnaje. Proti Kanadě, kterou vyzvou na stejném místě v sobotu od 17 hodin, budou usilovat teprve o druhé prvenství v historii. Na to první dosáhli v roce 2016. Před 3877 diváky v takřka vyprodaném hledišti se dvakrát v dresu vítězů prosadil hrdina pátečního večera Adam Titlbach.

Česká osmnáctka si po skalpu Finska zahraje finále prestižního turnaje v Břeclavi. | Foto: ČTK / Šálek Václav

Svěřenci kouče Davida Čermáka měli vynikající nástup do zápasu a už po pěti minutách hry vedli 2:0. Na úvodní zásah Titlbacha navázal bleskově kolega z útoku Adam Jecho. Další příležitosti však čeští mladíci nezužitkovali a Seveřany vrátil do hry o postup nedlouho před přestávkou díky využité početní výhodě Emil Hemming.

Ve druhé polovině prostředního dějství však přišla kanonáda domácích, kteří mezi 31. a 38. minutou rozhodli o osudu celého utkání. Mezi střelce se zapsali Jiří Klíma, Maxmilian Curran, Adam Benák a Oskar Lisler. Na začátku třetí části se dnes podruhé prosadil Titlbach. Záhy v minisouboji s ním srovnal účty Hemming, ale poslední slovo měl český forvard Ondřej Kos, který uzavřel bohatý gólový účet národního týmu na čísle osm.

„Je to ohromná euforie, obrovský úspěch pro český hokej a jsme za něj hrozně moc rádi. Řekli jsme si, že musíme hrát úplně jinak. Hráli jsme týmově, všichni jsme byli do zápasu zapálení. Dali jsme pár gólů a potom už to šlo samo,“ prozradil dvougólový hrdina večera Adam Titlbach.

V sobotním finále se česká osmnáctka utká s dosud suverénní Kanadou. „Já si myslím, že my hrajeme pořád stejně proti jakémukoli soupeři. Nekoukáme se, kdo proti nám stojí. Chceme hrát naši hru. S Kanadou jsme prohráli přátelák, tak jí to teď budeme chtít vrátit,“ pronesl kouč českých mladíků Čermák.

Ve druhém semifinále v Trenčíně na sebe narazili v zámořském souboji obhájci prvenství Kanaďané s úřadujícími mistry světa Američany. Tým USA sice vedl 1:0 a 2:1, ale od druhé třetiny ovládla dění na ledě Kanada, která vedla už před polovinou zápasu 4:2. Proti Česku bude hrát po výhře 7:2 už o 24. zlato v historii turnaje. Američané se utkají o bronz s Finy.

Souboj o páté místo mezi Švédskem a Švýcarskem rozhodl ve prospěch Seveřanů po 35 sekundách z prodloužení gólem na 3:2 Linus Eriksson. V duelu o sedmé místo předčili Němci v Trenčíně Slováky 6:4, ti tak na domácím turnaji neuhráli ze čtyř vystoupení ani jediný bod a skončili poslední.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Břeclavi a Trenčíně:



Semifinále:



Česko - Finsko 8:2 (2:1, 4:0, 2:1)

Branky: 4. a 43. Titlbach, 5. Jecho, 31. J. Klíma, 34. Curran, 37. Benák, 38. Lisler, 47. Kos - 19. a 44. Hemming.