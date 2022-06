Po prvním finále v Denveru, které domácí Colorado rozhodlo až brankou v prodloužení, se v táboře Tampy mluvilo zejména o bídném vstupu do utkání. Blesky úvodní třetinu série prohráli 3:1, na ofenzovní smršť domácích hokejistů jen těžko hledali účinný recept. Úkol do odvety tak byl jasný: nenechat rozpoutat další drtivou lavinu.

Jenže tento troufalý plán obhájcům titulu absolutně nevyšel. Colorado opět předčilo Tampu ve všech herních oblastech, v úvodním dějství se po ledě zase proháněl pouze jeden tým. Vítězové Západní konference odstartovali před domácími fanoušky další útočný koncert, tentokrát překonali bezmocného Andreje Vasilevského v prvních čtrnácti minutách hned třikrát.

Palát zase skóroval, první bod ve finále Stanley Cupu však bere Colorado

O první změnu v utkání se postaral již ve třetí minutě hry Ničuškin, jenž využil dobře rozehranou přesilovou hru Avs a po přihrávce Burakovského poslal domácí tým do vedení. Druhou trefu zařídil v přečíslení dva na jednoho sváteční střelec obránce Josh Manson, a když o chvíli později přidal třetí zásah hrdina prvního duelu André Burakovsky, byla Tampa zralá na další ručník.

„Z naší strany to byl další naprosto zpackaný začátek utkání. Andreje jsme v tom nechali samotného a to nás ještě musel několikrát zachraňovat. Musíme si teď sednout jako tým a říct si, že pokud chceme uspět, musíme začít lépe bráni. Takhle to dále nejde,“ řekl po utkání zkušený zadák Tampy Ryan McDonagh.

Zatímco v úvodním klání se hosté dokázali v prostředním dějství vzchopit, tentokrát rozjetá domácí lavina nedopustila žádné komplikace. Naopak ještě více přihodila do kotle. Už ve 24. minutě přidal čtvrtou branku Avalanche Ničuškin, jenž se trefil po přihrávce Mikka Rantanena, který chytře využil zaváhání Ondřeje Paláta v rozehrávce. Tampa byla jednoduše bez šancí. Colorado zasypávalo Vasilevského jednou střelou za druhou, další kapitulace byla jen otázkou času.

Sestřih druhého zápasu finále Stanley Cupu:

A také se se tak stalo, když o pár minut později zasadil hostům pátý direkt z rychlého protiútoku Darren Helm. Zdálo se, že je definitivně rozhodnuto. Blesky hrozily jen z přesilových her, jinak se ke skvěle chytajícímu Darcymu Kuemperovi příliš kotoučů nedostalo. Třetí dějství už mělo být pouhou formalitou, jenže pak si vzal hlavní slovo ještě ofenzivní bek Cale Makar a Tampu doslova dorazil.

Otáčení nepříznivých stavů

Nejprve si o pozornost řekl paradoxně ve vlastním oslabení, v němž ujel do přečíslení dva na jednoho a přesnou trefou na vzdálenější tyč zvýšil skóre už na 6:0. To však z jeho repertoáru stále nebylo vše. Zřejmě nejlepší obránce sezony si poté udělal radost i v přesilové hře, když zakončil krásnou domácí kombinaci a potrestal tak faul Paláta, jenž se nechal vyloučit za zbytečný krosček v útočném pásmu.

Když krajané válčí o zlatý prsten. Připomeňte si finále NHL s českými stopami

Colorado připsalo na své konto již sedmé vítězství v řadě a svým druhým skalpem v sérii se zase o kousek přiblížilo k vytouženému Stanley Cupu. Finálové dění se nyní přesouvá na východní pobřeží, kde mají s obratem nepříznivého vývoje poměrně bohaté zkušenosti. A i proto zůstává rozjetá posádka Avalanche stále při zemi.

„Vybojovali jsme si skvělý náskok, máme přesně to, co jsme chtěli. Teď nás ale čeká těžká práce na ledě Tampy, kde se v play-off vyhrává jen velmi těžko. Víme, že podobnou situaci zvládli otočit už v sérii s Rangers, takže se na to musíme pořádně připravit,“ prozradil po druhém finále trenér domácích Jared Bednar.

Most games with 7+ goals in one postseason:



6 – 1985 Oilers

6 – 1984 Oilers

4 – 2022 @Avalanche

4 – 1985 Blackhawks

4 – 1983 Islanders

4 – 1983 Oilers

4 – 1981 Islanders#NHLStats: https://t.co/eT4xFm0QXp #StanleyCup pic.twitter.com/PPnDZc76vI — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 19, 2022

Třetí utkání na ledě Tampy Bay, v němž už budou muset svěřenci trenéra Coopera zvítězit, je na programu v noci z pondělí na úterý od 2:00 SELČ.