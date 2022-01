Kteří hokejisté budou za Česko bojovat v Pekingu o olympijské medaile? Po dnešku to víme. Nebo přesněji: alespoň to tušíme. Jistého není nic, a to ani po tiskové konferenci, na níž reprezentační trenér Filip Pešán a generální manažer Petr Nedvěd odtajnili 24 vyvolených jmen.

„Nominace není konečná a myslím, že se ještě bude dramaticky měnit,“ řekl Pešán. Fanoušky přesto zaujal návrat matadora Romana Červenky (po necelých čtyřech letech) a absence extraligových hvězd Milana Gulaše či Filipa Chlapíka. Otázka je, jaký smysl má zveřejňovat nominaci, která zjevně není konečná? „Tiskovka byla docela zbytečná, když není úplně jasné, jak se soupiska ještě změní a jakou mají šanci ostatní, kteří jsou mezi třicet náhradníky,“ reagoval pro Deník bývalý obránce Jaromír Meixner, legenda brněnské Komety.

Červenka ano, Gulaš ne. Hokejová reprezentace odtajnila mužstvo pro Peking

Svaz to vysvětluje nutností poslat nominaci Českému olympijskému výboru pro dnešní plénum. Oficiální deadline je 24. ledna a v případě nemoci či zranění se smějí dělat změny i později.

Teď už ale ke jménům, na která chtějí Pešán s Nedvědem v Pekingu spoléhat. Jejich volba není příliš překvapivá: šéfové národního týmu sázejí hlavně na zkušenostia jména jako Krejčí, Kovář, Frolík, Řepík, Sobotka či Kundrátek. Jasně převažují zástupci KHL (12 hráčů).

Absence Gulaše překvapila

„Je tam málo borců z české extraligy, což jen ukazuje, kam se aktuálně propadla,“ myslí si bývalý reprezentant a trenér Jan Neliba. Zarazilo to i Vladimíra Vůjtka st., jednoho z Pešánových předchůdců u nároďáku. „Myslím, že naši ligu degraduje, když v této nominaci jsou jen čtyři hráči. Určitě chybí Chlapíks Gulašem, ti tam měli být,“ řekl bývalý kouč.

Hlavně absence šestatřicetiletého Gulaše zaskočila všechny oslovené experty. „Pořád se o něm mluvilo, že se konečně dočká, a teď je mezi náhradníky,“ vrtí hlavou Meixner. „Spolu s Kovářem byli jedinými hráči, kteří na posledním turnaji z útočníků bodovali. Najednou ho vypustili,“ připomněl Vůjtek nepovedený prosincový Channel One Cup.

Neliba nechápe opomenutí karlovarského Jakuba Fleka, překvapivé hvězdy loňského MS. „Třeba klukům ze Sparty to tolik nehraje, Sobotkovi to i málo jezdí. Flek se svou agresivitou by se mi tam líbil víc,“ míní Neliba. Dravost a mládí ve výběru vůbec schází. „Jde o tým zkušených hráčů, teoreticky bychom mohli říct, že přestárlých, které jsme už na spoustě turnajů viděli. Ale bylo to zdůvodněno malým počtem zápasů, které ti starší zvládnou, což určitou logiku má,“ říká Vůjtek.

Jak bude nakonec vypadat tým, který 9. února nastoupí v Pekingu proti Dánsku?