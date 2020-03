Boleslavi se v letošním ročníku nebývale dařilo. Středočeským hokejistům patřila po základní části čtvrtá příčka, k čemuž třiadvacetiletý hráč přispěl deseti brankami a dvanácti asistencemi.

Znovu tak na sebe upozornil, čímž ještě podpořil zájem zámořských celků z minulého ročníku. Tehdy se však ještě rozhodl zůstat na domácích kluzištích. „O Radima byl zájem i loni, některé týmy ho už tehdy chtěly. Ale Radim si to ještě vyhodnotil tak, že se chce zlepšovat a zůstane v Mladé Boleslavi. Sám cítil, že na přechod do zámoří není optimálně připraven," říká hráčův agent Robert Spálenka pro web hokej.cz.

Urostlý hokejista je na hokejovém ledě nesmírně platný, což jej posunulo až do reprezentace. A brzy možná i dál. „Zájem je aktuálně hodně silný, ozvali se nám z devíti klubů NHL. Teď si musíme všechno vyhodnotit a rozhodnout, jakou variantu zvolit," pokračuje Spálenka.

Trojice bratrů



Pokud by se Zohorna dostal do zámořské NHL, bylo by to bez předchozího draftu. Z trojice bratrů Zohornů, v reprezentaci už si zahráli i Tomáš a Hynek, je zatím jediným, kdo čeká na zahraniční angažmá.



„V Mladé Boleslavi dostal prostor, s hráči tam velmi dobře pracují. Radim měl a má touhu se zlepšovat. Podával vyrovnané výkony, držel si stabilní formu. Podle mého názoru nastala ideální doba, aby šel a popral se o šanci,“ věří Spálenka.