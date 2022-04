Bruslaři už mají šest podpisů. Rulíka lanaří pardubické Dynamo

Za čtyři roky původně asistentovi Miloslava Hořavy a později jednomu z hlavních koučů po boku Pavla Patery a naposledy Petra Hakena poděkoval. "Patřily k těm nejúspěšnějším v historii klubu," uvedl Tůma poté, co Středočeši došli v posledních dvou ročnících vždy až semifinále.

Dvouletá smlouva s opcí

Rulík na východě Čech dnes podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Jeho asistentem bude po sezoně odvolaný Richard Král. "Dostal jsem nabídku. Z mé strany to nebylo rozhodnutí ze dne na den, protože jsem si potřeboval vše nechat projít hlavou. Rozhodlo, že jsem v Boleslavi, kde jsem byl maximálně spokojený, byl čtyři roky a já vždy, když jsem byl u týmu pátou sezonu, tak to nebylo ono. A nechtěl jsem to zopakovat v Boleslavi. Vše jsem zvážil a rozhodl jsem se, že je ideální čas se rozhodnout pro změnu," řekl Rulík.

Král odvolán, ať žije Král! Placka nevyšla, Dynamo ale zase hokejem baví

"Cesta hledání nového trenéra Dynama byla trošku trnitá. Jsem rád, že Radim je tady s námi a podařilo se nám sehnat trenéra, který má za sebou úspěchy. Věřím, že s námi bude celou dobu smlouvy a pomůže nám k úspěchům, které jsme stanovili jako cíl," uvedl majitel pardubického klubu Petr Dědek.

V Pardubicích dostal Rulík za úkol minimálně zopakovat umístění mezi nejlepší čtveřicí po základní části a v play off získat medaili. "Byli bychom rádi, aby to při stoletém výročí (od založení klubu) zacinkalo," řekl Dědek.