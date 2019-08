Naďa Jaškinová (sama zpěvačka a internetová „hudební umělkyně“) zveřejnila video z tohoto rozpustilého vystoupení hokejových hvězd na Instagramu. Jaškinovi a Ovečkinovi jsou si vůbec docela blízcí, třeba před dvěma týdny dorazili Dmitrij s Naďou i na první narozeniny synka slavného ruského útočníka. Jenže idylka brzy skončí.

Velké očekávání

Zatímco Ovečkin a Orlov se vydají za velkou louži do Washingtonu, kde je bude čekat další sezona NHL, Jaškin do zámoří nepoletí. Šestadvacetiletý český reprezentant (a rodák z Omsku) si odbude premiéru v KHL, kde bude hájit barvy bývalého Ovečkinova klubu Dynamo Moskva.

„Dynamu lze k téhle posile jedině blahopřát. Jaškin je fyzicky velmi silný hráč, urostlý, umí dobře pracovat i při bránění,“ komentoval v ruských médiích novou posilu Dynama zkušený hokejový manažer Leonid Weissfeld. Český útočník dal hned v prvním přípravném zápase gól, ovšem ještě má co zlepšovat.

„Hrál dobře, ale je to pro něj těžké. Zatím prostě není fyzicky připravený na sto procent, neabsolvoval přípravu s mužstvem,“ řekl trenér moskevského klubu Vladimir Krikunov. Od Jaškina si ambiciózní Dynamo slibuje hodně: měl by patřit k předním postavám celé KHL.

Pevné místo v sestavě

Je to pro něj značná změna. Odchovanec pražské Slavie se do NHL prosazoval od sezony 2013/2014, ve slavné lize odehrál přes 300 zápasů. V St. Louis si ale nikdy nevybudoval silné postavení mezi oporami, spíš platil za schopného adepta na černou práci. Prostoru se nedočkal ani po loňském přesunu do Washingtonu a novou nabídku nedostal. Proto raději zamířil do Moskvy.

I další čeští hokejisté dali letos v létě před zámořskou nejistou přednost pevnému místu v sestavě a solidní gáži v Rusku.

Třeba útočníci Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák odešli do Čeljabinsku: první se neprosadil v Las Vegas, druhého zase unavila snaha přesvědčit přísného kouče Johna Tortorellu, že si v Columbusu zaslouží větší důvěru.

„Sezonu jsem začal jako třináctý útočník, takže z toho bylo jasné, jak moc mi trenér věřil,“ vypravoval Sedlák, který za velkou louží strávil včetně juniorských soutěží osm sezon.

Teď už se mu nechtělo bojovat o místo ve třetí nebo čtvrté lajně. „Jsem připravený být lídrem,“ slibuje šestadvacetiletý rodák z Českých Budějovic.

Létání mezi kluby

Hořkosladký sen o NHL opustili (alespoň prozatím) také obránci Andrej Šustr, Libor Šulák a Jakub Jeřábek. Čahoun Šustr si plácl s čínským členem KHL Kunlunem, Šulák vyměnil farmu Detroitu za Čerepovec a Jeřábek se vrátil do Viťazu Podolsk, kde hrál před odchodem na zámořský vandr.

Všichni si od změny slibují výraznější herní vytíženost a opomenout nelze ani finanční stránku věci. Málo platné: NHL je sice nejprestižnější hokejovou adresou, ale s nikým se nemazlí. Hráče s nižšími kontrakty někdy využívá jako „kanónenfutr“, vyždímá je a pak bez sentimentu odhodí.

„Bylo to takové vtipné. Člověk ani pořádně nevěděl, kam patří,“ vyprávěl Jeřábek, který za dvě sezony vystřídal dresy Montrealu, Washingtonu, St. Louis, dvou farmářských celků v AHL a chvíli patřil i Edmontonu. „Snažil jsem se pořád makat, ale postupem času už jsem byl vnitřně trošku rezignovaný,“ popsal účastník dvou světových šampionátů.

Nový ročník KHL je tu. I s chytrými puky

Už zítra odstartuje reprízou posledního finále mezi CSKA Moskva a Omskem nový ročník Kontinentální hokejové ligy. Do základní části tentokrát nastoupí 24 týmů, oproti loňsku schází Slovan Bratislava. Celkem tak v soutěži působí kluby ze šesti zemí: Ruska, Běloruska, Lotyšska, Finska, Kazachstánu a Číny.



Na soupiskách je zatím 17 českých hokejistů, nejpočetnější kolonie pětičlenná se sešla na Dálném východě v Chabarovsku. Tuzemský hokej zastupuje i trenér Josef Jandač v Magnitogorsku.



Favorité na zisk Gagarinova poháru jsou tradiční. Nejvíc se věří úřadujícím šampionům z CSKA, Petrohradu a Omsku. Prohánět by je měly hlavně týmy Magnitogorsku, Jekatěrinburgu či Kazaně.



Zajímavost: všechny zápasy se budou hrát jako v první soutěži na světě s tzv. „chytrými puky“, sbírajícími informace z čipů v hráčských dresech. V reálném čase tak budou k dispozici podrobné informace o rychlosti hráčů, kolik toho odbruslí za jedno střídání, jak přesně a tvrdě střílí na branku apod.