Radost, čirý optimismus, jakýsi pocit spravedlnosti či zadostiučinění. Tak nějak jde shrnout náladu v ruských médiích poté, co IIHF přikývla návratu hokejových reprezentací Ruska a Běloruska na vrcholné akce.

Rusové v Praze nejsou nebezpečím. Kritik Hašek zuří: Následky ponese i NHL

Kdy k němu dojde, zatím není jasné, tamější osobnosti však už nyní bez ostychu mluví o vítězství selského rozumu nad zlem a nenávistí. A ti nejodvážnější jedinci dokonce vidí comeback nenáviděných celků ve velice dohledné době. Konkrétně v roce 2024. Na turnaji, které pořádá právě Česká republika.

„Samozřejmě očekáváme, že se vrátíme už v roce 2024. Uděláme pro to vše, co je v našich silách. Naši trenéři, hráči i specialisté jsou připraveni zúčastnit se jakéhokoli mezinárodního turnaje klidně už zítra,“ prohlásil někdejší sovětský brankář a dnes prezident ruské hokejové federace Vladislav Treťjak.

Bývalý sovětský brankář Vladislav Treťjak.Zdroj: Deník/ Martin Rejsek

Návrat Rusů na MS je nepředstavitelný

Samotné hlasování na kongresu IIHF podle Rusů jednoznačně prokázalo, že jejich návrat bude brzy hotovou věcí. „Většina členů hlasovala pro návrat. Není to pro nás tajemství, protože všichni víme, jak svět zachází s ruským hokejem,“ dodal.

Ze 119 členů jich mělo pro návrat ruských a běloruských týmů do elitní skupiny hlasovat hned 98, jen 10 států bylo proti a zbylých 11 se zdrželo hlasování. Jaký verdikt vynesla na kongresu posádka kormidelníka svazu Aloise Hadamczika, zatím není známo.

Kvíz: Lesk a bída sovětských a ruských hokejistů v NHL. Co o nich víte?

Ale zpět k věci. Dovede si vůbec někdo představit, že by se po tom všem, co se na východní straně Evropy odehrálo, jen tak mávlo rukou a začalo se zase hezky po starém? Včetně sborné na seznamu účastníků?

Upřímně? Ne. Jen z pouhopouhé představy jde mráz po zádech.

„Tento scénář nemůže IIHF projít za žádných okolností. V momentě, kdy by Rusové skutečně dostali zelenou, by ostatní státy reagovaly okamžitým bojkotem celého šampionátu a nic by se tím nevyřešilo,“ myslí si finský novinář Viljami Kalmari.

Když Kanada válčila s Ruskem. Seknutí, které změnilo hokej, slaví padesát let

Takový vývoj událostí si však na východě rozhodně nepřipouští. Podle nich je absence ruských a běloruských hokejistů na mezinárodní scéně natolik velká, že návrat zpět mezi západní „rodinu“ je jedinou cestou k lepším zítřkům.

„Turnaje bez Rusů nejsou takové jako s nimi, snad se brzy vrátí. Doufejme, že se vše zase brzy obrátí k dobrému,“ mimo jiné pronesl i prezident IIHF Luc Tardif.

Bez Ruska nemůže být hokej

A podobnými myšlenkami v hlavě disponují také zástupci ruského hokeje. „Konečně jim to došlo. Je to správné a spravedlivé rozhodnutí, protože ze všech mezinárodních soutěží jsme byli vyřazeni naprosto nespravedlivě,“ tvrdí Boris Michajlov, bývalý útočník Sovětského svazu.

Bývalý spoluhráč Jaromíra Jágra z ruského Omsku Maxim Sušinskij pro změnu naráží na finanční ztráty, které měly zasáhnout organizátory turnajů i samotnou federaci zejména z důvodu absence ruské reprezentace.

„Podívejte se, co se stalo s mistrovstvím světa. Myslím si, že bez Ruska si organizátoři MS vydělali mnohem méně, i zájem o turnaj byl jiný. Bez Ruska prostě nemůže být hokej,“ pronesl s mírnou křivdou.

Někdejší ruský reprezentant Maxim Sušinskij.Zdroj: ČTK / AP / Misha Japaridze

Celé vedení IIHF včetně šéfa Tardifa se zapřisáhlo, že bude veškeré dění na Ukrajině pozorně sledovat a až na základě toho případně podnikat další kroky. Otázkou však zůstává, zda se tomu dá vůbec věřit.

Ruský pocit křivdy je většině pro smích, na hokejové veličenstvo ovšem zřejmě zabírá. „Je to jen důkaz toho, že i po odchodu tehdejšího prezidenta Fasela udržuje federace blízký kontakt s východem,“ napsal lotyšský novinář Alvis Kalnins.