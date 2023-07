Vyloučení ze všech mezinárodních soutěží pod záštitou IIHF jim pochopitelně leží v žaludku už hodně dlouho. Byť celý hokejový svět sebevědomě přesvědčují o tom, že žádné soupeření s ostatními velmocemi na vrcholných akcích nepotřebují. Pravda ovšem leží trochu jinde. Ve skutečnosti totiž Ruská federace připomíná hladového lva trpícího v kleci. A zároveň vymýšlejícího jakýkoliv způsob, jak se jenom pomstít svému nepříteli.

Ruští hokejisté si zanedlouho možná vyzkouší pozemní hokej v Indii. | Foto: Profimedia

Pomstít, respektive vyrovnat. Nebo ještě lépe řečeno dokázat, že pomoc ostatních rozhodně nepotřebuje. Ano, v tomto případě opravdu není složité rozklíčovat tajenku zašifrovaného rébusu. Ruský hokej se svými „lišáckými“ nápady po vyřazení ze všech mezinárodních soutěžích velice rychle obletěl celý svět.

Už od minulého roku poctivě krmí hokejové obecenstvo názory o tom, jak světové šampionáty bez jejich účasti postrádají smysl a postupně se z nich vytrácí veškerá kvalita. Nebylo tak žádným překvapením, že v průběhu letošního mistrovství v Rize a Tampere si uražení Rusové uspořádali vlastní turnaj, během kterého svedli několik vskutku srdcervoucích bitev se spřáteleným Běloruskem.

Žádný velký úspěch se ovšem (pochopitelně) nekonal. A tak Ruská hokejová federace přispěchala s dalším inovativním projektem, který by měl nejspíš poukázat na neutichající jedinečnost již odsouzené východní velmoci. Projekt, jenž ale ve výsledku budí jenom další pocit komediantství.

Hokej v Indii? Jako skeleton na Jamajce

Rusové totiž mají v plánu navazovat bližší vztahy se státy ekonomického uskupení BRICS, kam kromě nich patří rovněž Brazílie, Indie, Čína a Jihoafrická republika. A konkrétně s Indií, zemí absolutně postrádající hokejovou tradici, by už zanedlouho měla vzniknout nová spolupráce.

„Máme hosta z Indie, se kterým pravidelně diskutujeme o kulturní výměně sportů. Jsme připraveni jet do Indie a zahrát si pozemní hokej, a pak je na oplátku pozvat k nám a uspořádat zápas v ledním hokeji,“ pronesl Roman Rotenberg, trenér ruské reprezentace, prvního týmu Petrohradu a zároveň viceprezident hokejové federace v jedné osobě.

Popularita hokeje v Indii? Něco podobného jako rozmach skeletonu na Jamajce. Tedy jedna velká neznámá. Pokud byste si v nejlidnatější zemi na světě chtěli jít zablbnout na led, museli byste pořádně hledat adekvátní prostory. Žádná přehlídka hokejových stánků na vás rozhodně nečeká.

To se ovšem nedá říct o pozemním hokeji, ve kterém naopak Indové patří mezi absolutní světovou elitu. Třeba mužská reprezentace v minulosti vybojovala celkem osm zlatých olympijských medailí, kromě toho se v zemi konaly i poslední dva světové šampionáty.

„Na zápasy pozemního hokeje v Indii chodí až 90 tisíc diváků, což je skutečně obrovské číslo. Přesně o to bychom měli usilovat,“ myslí si Rotenberg, jehož otec Boris udržuje velice blízké vztahy s prezidentem Vladimirem Putinem.

Velká kritika i z vlastních řad

I přesto zní myšlenka expanze ruského hokeje do zimními sporty nepolíbené Indie naprosto bizarně. A co víc, natěšení ruští funkcionáři údajně hodlají jednat o potenciální spolupráci do budoucna rovněž s Čínou, další asijskou velmocí. Možná si tak hokejisté brzy zaskáčou i na trampolíně či vyzkouší základy stolního tenisu, který na Dálném východě frčí už několik let.

Rotenbergovo předvádění se před zbytkem hokejového světa ovšem příliš zastánců nezískalo. Ba naopak. „Že bychom hráli pozemní hokej v Indii? Neumím si to představit, ale na tomto světě je možné všechno. Už vidím nějakého Matveje Mičkova jak se prořezává trávou,“ nechápe bývalý reprezentační kouč sborné Vladimir Pljuščev.

Potenciální souboj s Indií vnímá někdejší ikona NHL jako zesměšnění celého sportu. „Dovedete si představit, jak Indové jezdí v bruslích po ledě? Je to výsměch sportu, kterému věnuji celý svůj život. Kdybych se chtěl zasmát, tak půjdu raději do cirkusu,“ dodal.

Nejspíš tak půjde jen o další zmařený projekt truchlícího lva v kleci.