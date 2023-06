V zemi, kde včera znamená zítra, vznikají bizarní příběhy. I ty hokejové. Vzpomínáte si ještě na brankáře sborné Ivana Fedotova, který se chystal na angažmá NHL, ale následně byl zadržen ruskými bezpečnostními složkami za údajné vyhýbání se vojenské službě? Držitel stříbrné olympijské medaile z Pekingu a šampion KHL v dresu CSKA Moskva má za sebou rok nucené služby vlasti. Jak ho prožil a co ho čeká dál?

Šestadvacetiletý Ivan Fedotov loni na jaře pomohl skvělými výkony v brance CSKA Moskva svému klubu k zisku Gagarinova poháru. V květnu pak podepsal roční smlouvu s Philadelphií. Těšil se, že okusí zámořskou NHL a svou nadějně rozjetou kariéru posune na další úroveň.

Jenže chyba lávky. Paranoidní úřady putinovského Ruska usoudily, že Fedotov se chce odletem za velkou louži vyhnout vojenské službě, slavný gólman byl zatčen a poslán do Severomorsku za polárním kruhem. „Věřím, že se to co nejdřív vysvětlí. Všem děkuji za podporu,“ vzkázal stříbrný olympijský medailista fanouškům po celém světě, které jeho těžko uvěřitelný příběh zvedl ze židlí.

Zázrak se však nekonal a víc než dvoumetrový čahoun si nakonec skutečně musel odkroutit rok u ruského válečného námořnictva, navíc v době bojů na Ukrajině. Teď už mu do demobilizace zbývají jen dva týdny. Zajímá vás, co Fedotov celou dobu dělal a zda se mu podaří pokračovat ve sportovní kariéře?

Zlobivec na vojně rychle zmoudřel

Po nuceném odvodu byl Fedotov postupně odvelen na několik míst. Podle webu Sport-express.ru se nejprve ocitl v přijímači v pochmurném a studeném přístavu Severodvinsk, kde je významná základna ruské Severní flotily. Pak byl přeložen do Sertolova v Leningradské oblasti (nedaleko od místa, kde žijí jeho rodiče) a později se ocitl na námořní akademii v Petrohradu.

Fedotov měl štěstí, že během vojenské služby mu bylo umožněno pokračovat v tom, co umí nejlépe. Jeho nadřízení zřejmě pochopili, že poslat úspěšného hokejistu k námořní pěchotě či uklízet ponorky by bylo hodně hloupé i na ruské poměry. Místo toho mohl individuálně trénovat a celkově prý jeho vojna nebyla tak drsná, jak teoreticky mohla být.

Jistě hrálo roli i Fedotovovo „zmoudření“. Původně totiž hráč hnal svou záležitost k soudu, loni v září však žalobu na ministerstvo obrany tiše stáhl. Následně propustil svého agenta, který mu domluvil kontrakt s Philadelphií, a upsal se známému ruského šíbrovi Šumimu Babajevovi. Skoro se chce říct, že „přestal zlobit“. Můžeme se jen domnívat, jak moc dobrovolné toto jeho rozhodnutí bylo.

Znovu si zkusil finále

Fedotov si coby námořník dokonce i zahrál hokejové zápasy v rámci turnaje týmů ozbrojených sil. Jak jinak než v dresu mužstva Severní flotily. Podle fotek z místa měl přitom na sobě brankářskou výbavu v bílo-oranžových barvách, tedy výstroj připravenou pro Philadelphia Flyers.

„Jádro našeho týmu tvořili kadeti a námořníci z akademie. To samozřejmě není Fedotovova úroveň, takže to pro něj nebylo snadné. Musel si zvyknout na jinou rychlost, na jiné pojetí hry. Ale pokud se říká, že výkon brankáře dělá v hokeji polovinu výsledku, u nás to byly tři čtvrtiny,“ řekl pro agenturu RIA Novosti bývalý obránce Valerij Pokrovskij, trenér týmu námořnictva.

Podívejte se na parádní zákroky Ivana Fedotova z doby, kdy ještě chytal za Čeljabinsk:

Zdroj: Youtube

Fedotov dotáhl své parťáky až do finále, k nadšení přihlížejícího admirála Nikolaje Jevmenova, vrchního velitele ruského námořnictva. Až v zápase o titul už námořníci nestačili na soupeře z Centrálního vojenského okruhu, mimo jiné i proto, že Fedotov se zranil a musel střídat.

Lekce pro ostatní sportovce

Podle ruských médií je Fedotov připraven pokračovat v kariéře, není ale moc pravděpodobné, že by začal tam, kde skončil, a vydal se do NHL. Vedení Flyers nedávno oznámilo, že brankářovu smlouvu pozastavilo a přeložilo na další sezonu. Fedotov by se ale musel objevit na přípravném kempu. Otázka je, v jaké formě hráč je. Zápasy proti desátníkům ho na nejlepší ligu světa zřejmě moc nepřipravily.

Mohl by se vrátit do CSKA Moskva, což už sice není oficiální armádní klub jako za sovětských časů, ale je kontrolován Rosněftem a stále platí za tým úzce spjatý s vládnoucím režimem. „Jsme připraveni vzít Ivana zpátky. Je to náš brankář, jsme s ním kontaktu a máme výborné vztahy,“ řekl pro TASS šéf klubu Igor Esmantovič.

Není bez zajímavosti připomenout, že po Fedotovově loňském zatčení se šéf Rosněftu Igor Sečin, jeden z nejvlivnějších ruských oligarchů a klíčový Putinův spojenec, velmi rozčiloval a zakázal budoucí brankářův návrat (CSKA pak tuto informaci popřel).

Inu, časy se mění, zlobivý Fedotov dostal za vyučenou a v Moskvě teď zjevně očekávají, že po roční zkušenosti s ozbrojenými silami už bude sekat latinu. Ostatně nemusel skončit v námořní akademii, ale třeba v zákopech na Ukrajině. A možná jde i o varovný příklad pro další nespokojence z řad špičkových sportovců: pokud nechcete narukovat, raději držte krok.