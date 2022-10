Moc stál o účast na světovém šampionátu ve Finsku, kde čeští hokejisté vybojovali bronzové medaile. Jeho jméno figurovalo na seznamu zámořských posil z NHL, jenže na turnaj se nakonec nedostal. Start v národním týmu mu zatrhla Arizona kvůli zdravotním problémům. Ani v letošní sezoně se Jaškin nepodívá do reprezentace. Tentokrát ale z úplně jiného důvodu.

Průšvih v Rusku. Český hokejista čeká, zda ho Putin pošle do války

Devětadvacetiletý útočník v létě odešel ze zámoří a vydal se zpátky do Ruska. Slavnou NHL vyměnil za KHL. A to je právě ten problém. Kvůli tomuto kroku může Jaškin zapomenout na český dres. Hráči působící v ruské soutěži totiž nebudou dostávat pozvánku do národního týmu.

Přestože v květnu neúčast na šampionátu skoro obrečel, teď si z nemožnosti reprezentovat nic nedělá. „Není to moje rozhodnutí. Nemůžu s tím nic dělat,“ vykládal Jaškin ruským novinářům, když ve středu dovedl Petrohrad gólem a asistencí k triumfu 5:1 na ledě CSKA Moskva. „Teď hraju za SKA a soustředím se jen na to.“

Tým sídlící v Ledovém paláci v patnácti vévodí soutěži s jedinou porážkou. Jaškin, který má na dresu kromě rudé hvězdy i kapitánské céčko, zaznamenal v 15 utkáních sedm gólů a čtyři asistence.

Strach z mobilizace nemá

Jaškin je kritizován, že v době války působí v KLH a dělá Rusku reklamu. A pak je tu ještě jeden zásadní problém. Jaškin má v Rusku kořeny. Narodil se v Omsku, má ruskou manželku i ruský pas. Klidně by tak mohlo stát, že po vyhlášení částečné mobilizace dostane povolávací rozkaz a půjde válčit na frontu.

„Řekl bych, že jeho mobilizace je nepravděpodobná, ale ne nemožná,“ sdělil Deníku švédský novinář Karl Månsson, který se zabývá děním v KHL. „Nevím, jestli Jaškin splňuje formality, záleží na tom, jestli má nějaké vzdělání v armádě,“ dodal.

Utečte, dokud je čas. O hokejisty působící v Rusku se strachují už i za mořem

Ani tím se ale Jaškin netrápí. Přes to všechno je rozhodnutý v Petrohradu zůstat. „Jsem v klubu spokojený, všechno se mi tady líbí. Mám v úmyslu hrát dál v Rusku,“ nechal se slyšet český útočník.