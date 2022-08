Skutečnost, že odchází vydělávat peníze do země, která jen před několika málo měsíci odstartovala nepochopitelné válečné krveprolití a má na svědomí tisíce lidských životů, jim na starostech zřejmě vůbec nepřidává. A tak se není čemu divit, že ruská KHL vítá ve své propagandistické rodince nové návštěvníky z Ameriky, Kanady, ale i domácích krajin.

Odchod Jaškina do Ruska? Hašek: Vláda by měla přestup do KHL zakázat

O poslední kontroverzní podpis u východní velmoci se nedávno postaral český útočník Dmitrij Jaškin, který se na rok přesunul do Petrohradu. Už před ním ovšem posílili vody Kontinentální ligy obránce Libor Šulák s dalším útočníkem Rudolfem Červeným. A pořádně bohatý zástup poblázněných hokejistů byste našli také u sousedů na Slovensku.

Odchod zkušených sudích může KHL mrzet

Avšak zatímco z hlediska hráčského materiálu se ruská KHL může nadále tak trochu vyhřívat na horkých křeslech, v otázce obsazení pruhovaných mužů na jednotlivá utkání už východním mocipánům do smíchu rozhodně není. A kdo by mohl tušit, že ty největší trable přidělají v táboře milionářské soutěže zrovna rozhodčí.

Hned pět špičkových a osvědčených mužů totiž vzalo nohy na ramena a před novou sezonou nadobro opuouští KHL, veškerá tíha okamžiku tak od září nejspíše zůstane na mladých a nezkušených kolezích. „Za jedno jediné léto přišla naše soutěž o rozhodčí, kteří v součtu odřídili přes dva tisíce zápasů,“ prozradil Sergej Jemeljanov ze serveru Championat.com.

Kam mizí Jaškin? Šéfovat mu bude Putinův nohsled, který se považuje za Mourinha

A to nyní pro ligu, jež byla donedávna opěvována jako ta nejkvalitnější v celé hokejové Evropě, znamená hrozbu pořádného fiaska. Snad jediné, co může na východě rozsvítit pomyslné světlo na konci tunelu, je nespočet šancí pro nováčky v pruhovaném. „Ovšem dokážete si představit, že by kvalitou nahradili své zkušené kolegy?“ dodal zamyšleně.

Snad největší ztrátou pro Kontinentální ligu je odchod známého ruského rozhodčího Romana Gofmana, obrovské kapacity ve svém oboru. Ten se rozhodl z ničeho nic ukončit spolupráci na východě Evropy a od nového ročníku bude nově řídit utkání v německé DEL.

Loučí se i osvědčené české duo

KHL se bude muset rozloučit rovněž se službami lotyšské dvojice Andris Ansons-Eduard Odins, kterým pro změnu zakazují jakékoliv setrvání v ruské soutěži zákony v rodné zemi. A mezi odchody mužů v pruhovaném dresu už mezinárodní soutěž registruje i dva české případy.

Řeč je o Janu Hribikovi s Martinem Fraňem, jejichž služby si ruská KHL pochvalovala už několik let. První zmiňovaný vstoupil do světa milionářské soutěže v roce 2019, Fraňo na východě odpískal dokonce šest sezon a na své konto připsal více než 350 odpískaných utkání. Kromě toho navíc soudcoval na šesti světových šampionátech i letošní olympiádě v Pekingu.

Český rozhodčí Martin Fraňo bude od nové sezony pískat v německé DEL.Zdroj: archiv Martina Fraňa

O angažmá s píšťalkou v ruce se ovšem strachovat nemusí. Hribik okamžitě podepsal smlouvu v domácí extralize a bude po čase opět působit na tuzemských stadionech. Jeho kolega Fraňo návrat do Česka odmítl a nadále zůstane v zahraničí, od nové sezony bude pískat stejně jako Rus Gofman v německé nejvyšší soutěži.

A když k tomu všemu navíc připočteme přetrvávající zranění dalšího zkušeného sudího Viktora Gašilova, jenž bude scházet minimálně třetinu základní části, začíná být situace velmi vážná. A dost možná se v příštích dnech dočkáme i vábení v řadách evropských arbitrů. Tady však Rusové zřejmě nepochodí.